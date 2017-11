Vorstand von Pro Generika neu gewählt

Berlin (ots) - Die Mitgliederversammlung von Pro Generika hat am29.11.2017 ihren Vorstand neu gewählt und bestätigte Wolfgang Späth(Vorstand Hexal AG und Head Strategy, Portfolio & Market Development)als Vorstandsvorsitzenden.Wolfgang Späth dankte der Mitgliederversammlung für das starkeVertrauen. Er bekräftigte, dass er sich gemeinsam mit seinenVorstandskollegen für die Belange der Generikaunternehmen einsetzenwerde, die in Deutschland die Sicherheit und Bezahlbarkeit derArzneimittelversorgung tagtäglich sicherstellten.Neu in den Vorstand und als stellvertretenderVorstandsvorsitzender wurde Christoph Stoller (Geschäftsführer TEVAratiopharm Deutschland) gewählt.Die Mitgliederversammlung bestätigte zudem Dr. Heike Streu (Headof Tender Centre of Excellence & Dose Dispensing, Mylan Europe) alsSchatzmeisterin sowie Ingrid Blumenthal (Managing Director ALIUDPHARMA® GmbH / Vice President Generics Germany), Dr. Boris Bromm(Senior Vice President Fresenius Kabi Deutschland GmbH), JosipMestrovic (General Manger Zentiva Deutschland, Zentiva Pharma GmbH)und Dr. Martin Schwarz (Geschäftsführer PUREN Pharma GmbH & Co. KG.)als Beisitzer.Pressekontakt:Bork Bretthauer, Geschäftsführer, Tel.: (030) 81 61 60 9-0info@progenerika.de / www.progenerika.de /http://twitter.com/progenerikaOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell