Vorstand und Aufsichtsrat von Scout24 unterstützen Offerte von Finanzinvestoren

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Onlinemarktplatz-Betreiber Scout24 greift den Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone bei deren Übernahmeplänen unter die Arme.



Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Scout24 empfehlen die Übernahmeofferte anzunehmen, wie das MDax -Unternehmen am Mittwochabend in Berlin mitteilte. Die gebotenen 46 Euro je Aktie in bar erschienen angemessen.

Zuletzt war das Interesse der Aktionäre an der inklusive Schulden rund 5,7 Milliarden Euro schweren Offerte äußerst gering. Viele Anleger scheinen sich mehr zu erhoffen. Der Aktienkurs von Scout24 hält sich bereits seit der Bekanntgabe des Angebots im Februar nahezu unverändert auf dem Niveau von 46 Euro. So waren in der ersten Woche der Angebotsperiode, die vom 28. März bis zum 9. Mai läuft, nicht einmal 500 Papiere angedient worden./mis/he