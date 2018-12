Vorstand der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft wiedergewählt

Berlin (ots) - Die ordentlichen Mitglieder derArzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) haben aufihrer Mitgliederversammlung am 07.12.2018 in Berlin ihren Vorstandgewählt. Vorsitzender ist der Berliner Internist, Hämatologe undOnkologe Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig, der seit 2007 dieses Amtinnehat. Als sein Stellvertreter wurde der Facharzt fürAllgemeinmedizin Prof. Dr. Wilhelm Niebling (Titisee-Neustadt)gewählt. Weitere Mitglieder des Vorstands der AkdÄ sind derGastroenterologe Prof. Dr. Daniel Grandt (Saarbrücken), der KlinischePharmakologe Prof. Dr. Bernd Mühlbauer (Bremen) und Frau PD Dr.Martina Pitzer, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie undPsychotherapie (Eltville), die ebenfalls bereits dem bisherigenVorstand angehört hatten.Der Vizepräsident der Bundesärztekammer, Dr. Max Kaplan,überbrachte die Glückwünsche des Vorstands der Bundesärztekammer undwürdigte die Arbeit des Vorstands der AkdÄ. In seinen Worten hob erdie wichtige Funktion der AkdÄ als unabhängiger wissenschaftlicherFachausschuss der Bundesärztekammer hervor.In einer ersten Stellungnahme betonte Prof. Ludwig, dass dieweitere Beteiligung an den Verfahren zur Nutzenbewertung von neuzugelassenen Arzneimitteln und die unabhängige Information derdeutschen Ärzteschaft zur rationalen Pharmakotherapie auch künftigdie Arbeitsschwerpunkte der AkdÄ sein werden. Und auch dieArzneimittel(therapie)sicherheit bleibt weiterhin ein wichtiges Zielder Arbeit der AkdÄ.Ein Video-Interview mit Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzenderder AkdÄ, können Sie hier herunterladen:https://youtu.be/5kWNt1hm604.Pressekontakt:Arzneimittelkommission der deutschen ÄrzteschaftGeschäftsstelleHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTelefon 030 400456-500Telefax 030 400456-555www.akdae.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell