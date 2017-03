Vorsprung durch Wissen: Business Academy bietet kostenloses Fort- und Weiterbildungsprogramm für Fachbesucher auf der Musikmesse an

Berlin (ots) - Die Business Academy inspired by SOMM bietet aufder Musikmesse (5. bis 8. April 2017) ein umfassendes Fort- undWeiterbildungsprogramm für alle MI-Branchenteilnehmer an. DieImpulsvorträge und Keynotes von renommierten Dozenten sind fürFachbesucher kostenlos. Voranmeldungen sind nicht notwendig.Mit der Business Academy bietet die Musikmesse 2017 in Kooperationmit dem Branchenverband SOMM - Society Of Music Merchants e. V. zumzweiten Mal in Folge ein umfangreiches Fort- undWeiterbildungsprogramm speziell für Fachbesucher der Musikmesse an.Erstklassige Referenten, Dozenten, Berater und Coaches ausWirtschaft, Recht, Wissenschaft und Medien vermitteln ihr Wissen ineiner abwechslungsreichen Mischung aus Vorträgen, Diskussionen undWorkshops. Aktuelle und branchenrelevante Themen wie CITES oder derBrexit und seine Folgen für die MI-Branche werden unter anderem imRahmen der Business Academy intensiv behandelt."Die Business Academy inspired by SOMM ist angetreten, denFachbesuchern der Musikmesse strategisches und handwerklichesKnow-how auf höchsten aber verständlichem und praxisprägendem Niveaumit Branchenbezug auf den Weg zu geben", so Daniel Knöll,Geschäftsführer der SOMM. Die Business Academy versteht es, Theorieund Praxis in Einklang zu bringen und komplexe Themenzusammenhängeauf den Punkt zu vermitteln. Das Programm der Business Academybefähigt somit die Besucher und Teilnehmer, sich den aktuellenHerausforderungen wie der Digitalisierung, Collaboration,Dynamisierung, Transformation, Komplexität und den gegebenenMarktsituationen zu stellen und mehr noch: sie darüber hinaussouverän zu meistern.Ganztägig (11:00 bis 17:00 Uhr) werden von Mittwoch biseinschließlich Samstag 45-minütige Powerseminare und Workshops zuverschiedenen Branchen-Themen in der Business-Area (Halle 11.1, A 41)angeboten. Branchen-Experten, Digital-Natives, Social-Media-Profisund Fachanwälte nehmen Kernthemen der Musikinstrumenten- undMusikequipmentbranche unter die Lupe und referieren überSchwerpunktthemen für die Industrie und den Handel.Detaillierte Informationen zu den einzelnen Workshops und denExperten, finden die Fachbesucher auf der Internetseite derMusikmesse unter http://www.musikmesse.com/business oder auf derWebsite der SOMM Akademie(http://www.somm.eu/akademie-das-angebot/business-academy/).Pressekontakt:SOMM e. V.Daniel Sebastian KnöllT: +49 30 8574748-0F: +49 30 8574748-55E: d.knoell@somm.euOriginal-Content von: Society Of Music Merchants (SOMM e.V.), übermittelt durch news aktuell