"Das Vorspiel zum Nachspiel" Kalkofes Dschungelbuch am 11. Februar um 20:15 Uhr auf TELE 5 (FOTO)

"DAS VORSPIEL ZUM NACHSPIEL"DIE ULTIMATIVEN ALTERNATIVEN FAKTEN ZUM DSCHUNGELCAMP KalkofesDSCHUNGELBUCH, Samstag 11. Februar, 20:15 Uhr auf TELE 5Was sich RTL nicht getraut hat zu zeigen, kriegt Ihr bei TELE 5 -in Kalkofes DSCHUNGELBUCH.Unser Medienterminator hat sich die volle Dröhnung #IBES gegeben:Zwei Wochen lang ging er Lulu mit Honey, kotzte wie Icke ohne Kippen,schminkte sich mit 'ner Ladung Kot, äh, wie Kader Loth und hoffte aufeinen Sanka für Hanka.Diese und weitere Grenzerfahrungen hat Oliver Kalkofe in eineSondersendung gepackt. 90 Minuten, in denen er die bestenDschungelszenen weiterspielt - und zwar so, wie sie wirklich gemeintwaren. Freut Euch auf die ultimativen alternativen Fakten aus demBusch der Belanglosigkeit.Zu sehen gibt es Kalkofes DSCHUNGELBUCH als "Vorspiel zumNachspiel". Das heißt am Samstag 11.02., um 20:15 Uhr auf TELE 5 unddamit direkt VOR der finalen RTL-Reunion-Show von "La FamiliaGrande".KALKOFES CAMP-REPORT - ONLINE AUF www.tele5.deSchon während der #IBES Ausstrahlung konnte Oliver Kalkofe nichtan sich halten und hat in seinen CAMP-REPORTS eine breite Schneiseder verbalen Verwüstung durch den gammeligen TV-Busch geschlagen.Alle Folgen des täglichen Wahnsinns findet ihr hier!"Kalkofes Mattscheibe" ist eine Koproduktion der Rat PackFilmproduktion (www.ratpack-film.de) und der Kalk-TV ProduktionsGmbH.