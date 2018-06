Vorsorglicher Produktrückruf / iglo erweitert vorsorglich den Rückruf von TK-Petersilie und den sechs weiteren Varianten mit Petersilie (FOTO)

Hamburg (ots) -iglo Deutschland ruft vorsorglich, unabhängig vomProduktionszeitraum, die Produkte Petersilie 40g sowie die Variantenmit Petersilie: 8-Kräuter 50g, Gartenkräuter 40g, Salatkräuter 50g,Kräuter der Provence 50g, Italienische Kräutermischung 50g undSuppengrün 70g zurück und warnt vor dem Verzehr der relevantenProdukte.Grund für die Erweiterung des vorsorglichen Rückrufs ist, dass beiUntersuchung einer Probe von Petersilie VTEC Bakterien (Verotoxinbildende E.coli) vorgefunden wurden. Da sich Petersilie auch in denoben abgebildeten Varianten befindet, und um maximale Sicherheit zugewährleisten, nimmt das Unternehmen alle sieben Varianten -vorsorglich und unabhängig vom Produktionszeitraum - zurück. Damitsollen Irritationen hinsichtlich der zeitlichen Eingrenzung, sowohlauf Seiten der Verbraucher als auch des Handels, umfassendausgeschlossen werden. Bei rohem Verzehr könnte es zugesundheitlichen Problemen, wie unter anderem zu fieberhaftenMagen-Darm-Störungen, führen. Im Rahmen des Rückrufs wurden derHandel und die zuständigen Behörden informiert.iglo erstattet Verbrauchern den KaufpreisVerbraucher/-innen werden gebeten, ausschließlich die genannten,relevanten Produkte zu entsorgen. iglo erstattet den Kaufpreis fürdas benannte Produkt sowie ggf. die Portokosten. Dafür bittet dasUnternehmen um die Zusendung des Verpackungsabschnitts mit demCodierfeld an folgende Adresse:- iglo GmbH, Verbraucherservice "iglo Petersilie-Varianten"Osterbekstr. 90c, 22083 Hamburg oder perEmail an: vbinfo@iglo.com- Für weitere Informationen ist der iglo Verbraucherservice unterden gebührenfreien Servicenummern> 0800-100 52 00 von Mo-Fr von 9:00 bis 17:00 Uhr und> 0800-101 39 13 am Wochenende von 9:00 bis 15:00 Uhrtelefonisch erreichbar.Andere Produkte sind nicht betroffenEs werden ausschließlich die genannten sieben Kräuter-Produkte,die Petersilie enthalten, zurückgerufen. Dieser erweiterte Rückruferfolgt vorsorglich und umfassend, wenngleich Petersilie aus anderenProduktionschargen und von anderen Erntetagen nicht betroffen ist.Die Maßnahme dient der Vereinfachung der Orientierung der Verbraucherund dem Prozessablauf beim Handel. Alle anderen Produkte von iglokönnen bedenkenlos verzehrt werden. Eine einwandfreie Qualität derProdukte und die Sicherheit der Verbraucher stehen für iglo an ersterStelle. Um dies zu gewährleisten und unter Berücksichtigunggrößtmöglicher Transparenz setzt iglo nun diesen vorsorglichenRückruf um.Für die entstehenden Unannehmlichkeiten möchte sich dasUnternehmen bei den Verbrauchern entschuldigen.Pressekontakt:iglo DeutschlandAlfred JansenOsterbekstraße 90c22083 HamburgT. 040 180 249-202presse@iglo.comwww.iglo.deOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuell