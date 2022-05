Vorsorgetipps für Millennials: Darauf solltet ihr achten!

Nehmen wir an, Du fängst jetzt an, 100 Euro pro Monat zu investieren. Wenn man von einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 6 Prozent ausgeht, wirst Du in 20 Jahren knapp 44.200 und in 40 Jahren 184.500 Euro haben. Wenn Du jedoch zehn Jahre wartest, um mit der Anlage deiner Ersparnisse zu beginnen, wirst Du in 20 Jahren lediglich 16.300 Euro… Hier weiterlesen