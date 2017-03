Berlin (ots) -Zum Thema "Vorsorgen in schwierigen Zeiten" findet am 23. März2017 das 9. Forum Privater Haushalt statt. Zur Veranstaltung lädt derDeutsche Sparkassen- und Giroverband in Berlin ein.Seit die Zinsen auf ein historisches Tief gesunken sind, stehengerade private Haushalte vor einer besonderen Herausforderung: Lohntes sich noch zu sparen? Wie wird die zukünftige Altersvorsorgeaussehen? Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Praxis werdenwährend des Forums Privater Haushalt diese Fragen diskutieren undunterschiedliche Strategien der privaten Altersvorsorge ausloten.Es sprechen unter anderen Prof. Volker Wieland (Goethe-UniversitätFrankfurt), Prof. Dr. Bernd Ankenbrand (Karlshochschule InternationalUniversity Schweinfurt) und Dr. Annabel Oelmann (VorstandVerbraucherzentrale Bremen).Das detaillierte Tagungsprogramm und Informationen zurOnline-Anmeldung finden Sie unterwww.geld-und-haushalt.de/Veranstaltungen. Die Anmeldung ist bis zum17. März 2017 möglich. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.Zeit und Ort:Donnerstag, 23. März 2017, 12:00 - 16.00 Uhrim Haus des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes,Charlottenstraße 4710117 BerlinPressekontakt:Stefanie ZahrteBeratungsdienst Geld und HaushaltCharlottenstraße 4710117 BerlinTelefon: 0 30 / 2 02 25-51 97Telefax: 0 30 / 2 02 25-51 99E-Mail: stefanie.zahrte@dsgv.deOriginal-Content von: Geld und Haushalt - Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe, übermittelt durch news aktuell