Vorsorge-Produkt: Gold-Sparplan als Zusatzvorsorge

Görlitz (ots) - Das gab`s noch nie und ist dennoch eine genialeIdee: Mit dem "Golden Gates Goldaufbauplan" physisches Gold ansparenund als Zusatzvorsorge später wieder auszahlen lassen. Stattklassischer Versicherungsprodukte wie Fonds- oderRentenversicherungen hat der Görlitzer Edelmetallhändler Golden Gatesein Produkt geschaffen, bei dem der Kunde sich für denkontinuierlichen Goldankauf entscheidet, der nach Ablauf derAnsparphase dann monatlich als Zusatzvorsorge durch entsprechendemonatliche Verkäufe wieder ausgezahlt wird. Dabei kann der Kunde Höheund Dauer der Auszahlungen selbst bestimmen. Das hängt allein von derMenge des über die Jahre angesparten Goldes und vom Finanzbedarf desKunden ab.Investment in das Edelmetall sichert ZusatzvorsorgeWer sich erinnert weiß, Griechenland wollte in seiner Finanzkrisemit hohen Steuern an die Ersparnisse seiner Bürger. Für vieleKleinsparer war das fatal, denn der zurückgelegte Betrag war ihreRente, angespart, um Jahrzehnte davon zu leben. Hätten die Griechendamals bereits Gold statt Geld gehortet, wäre ihnen das Drama derEnteignung erspart geblieben. Aus diesem Beispiel haben vielegelernt, genau wie die Verantwortlichen der Golden Gates AG: Derfindige Goldhändler bringt nun eine neu konzipierte Zusatzvorsorgeauf den deutschen Markt, die solchen Überraschungen trotzt: sicher,legal, steuerfrei, anonym, und vor allem vor solchen Kappungsrisikengefeit. Ein Goldsparplan, mit allzeit goldgedeckterKapitalabsicherung und einer überzeugenden Statistik: Ein Plus von9,4% weist die Goldperformance der letzten 15 Jahre seit 2004 aus.Gold ansparen statt VersicherungsprodukteIn Nullzinszeiten, wenn Versicherungen nicht mehr lohnen, spartder Kunde bei diesem innovativen Modell Gold an. Statt klassischerVersicherungsprodukte wie Fonds- oder Rentenversicherungen erwerbendie Nutzer Gold zum jeweiligen Tagespreis, beispielsweise durchregelmäßige Ratenzahlungen. Die jeweils erworbene Menge in Gramm wirdihnen auf ihrem Goldbestandskonto gutgeschrieben. Bei niedrigem Kurserwerben sie mehr, bei hohem Kurs weniger Gramm. Steigt derGoldpreis, wächst eigentlich der Wert der Anlage, doch der Zugewinnbleibt zunächst unsichtbar, denn die bisher erworbene Grammzahl aufdem Goldbestandsauszug bleibt gleich. Auf diese Weise wächstkontinuierlich ein Goldvermögen heran, unabhängig von Schwankungender Aktienmärkte oder Inflation.Über die vergangenen 15 Jahre betrachtet lohnte sich diePerformance, obwohl Gold ja keine Dividende ausschüttet: DerGoldpreis glänzte mit einer jährlichen Zuwachsrate. Gründer undVorstand Herbert Behr sieht im Goldpreisanstieg nur einennebensächlichen Vorteil. Viel wichtiger ist ihm die Tatsache, dassdie langfristigen Komponenten wie Kaufkrafterhalt, Vermögens- undInflationsschutz am meisten überzeugen. Der World Gold Council,Vertreter und Lobbyist der Goldbergbau-Industrie mutmaßt sogar, dasssich die Verknappung des Goldes deutlich im Preis niederschlagenwird. Hohe Förderkosten, schwindende Vorkommen und eine steigendeNachfrage beflügeln den Preis. Alles Gründe, um auf Gold statt aufGeld zu setzen.Wer braucht, der kriegtSobald sich nun der Kunde für eine Zusatzvorsorge entscheidet,kehrt sich die Geschichte um: Der Goldbesitzer bestimmt, in welcherHöhe und innerhalb welcher Dauer das Edelmetall als Zusatzvorsorgewieder zu Geld werden soll. Was da ist, kann aufgebraucht werden: Wieviel pro Monat, wie oft, wie lange, bestimmt allein die Höhe des überdie Jahre angesparten Goldes. Der Clou, mit steigenden Goldpreisenerhöhen sich auch die monatlichen Auszahlungen, der ideale Ausgleichfür den Kaufkraftverlust. Ohne Steuern, ohne Gebühren, ohneZusatzkosten. Fast wie ein Sparbuch: Einzahlen wie man will, abhebenwie man will. Nur inflationssicher und eben goldgedeckt. OhneSperrfristen, ohne Wartefristen. Bei garantiertem Verkauf undAuszahlung sämtlicher Goldvorräte. Und wer es schnell möchte:Einmalzahlung oder Restzahlung geht natürlich auch.Alterskapital gesichert und legal geparktEndkunden erhaltenen damit dieselben Möglichkeiten ihrAlterskapital sicher zu parken, wie Banken und Pensionsfonds siezunehmend nutzen: Sie alle decken sich derzeit mit Gold ein. Gold istdabei als attraktive Wertanlage auch auf anderen Ebenen angekommen:Mittlerweile ist es möglich, auch Verträge für vermögenswirksameLeistungen auf Goldbasis abzuschließen.Gold ist anders - und anders sicherUm die Vorteile von Gold zu verstehen, lohnt es sich, einenSchritt zurückzutreten und zu betrachten, was Gold nicht ist. Goldist kein Zahlungsmittel, das irgendjemand annehmen müsste. Gold iststreng genommen noch nicht einmal eine Wertanlage. Steuerlichbetrachtet ist es egal, ob Sie Ihr Geld in Oldtimern, Gemälden,Briefmarken oder Gold anlegen. Solche Sammelleidenschaften sindprivat und als Summe schwer bezifferbar. Komplett anders betrachtetdas Finanzamt Aktien, Dividenden oder Staatsanleihen, denn die dienendem Zweck der Gewinnerzielung. Im Gegensatz zu Gold schütten Aktienin guten Zeiten regelmäßige Erträge aus. Der Goldpreis hingegensteigt und fällt nur auf Grundlage externer Ereignisse. Doch geradein Zeiten von Nullzinsen bietet diese Einordnung Goldsparern enormeVorteile. Während Inflation an den Rücklagen nagt und Aktienpaketeunsichere Kantonisten sind, interessiert sich das Finanzamt sehr füralle damit verbundenen Transaktionen, neben aller damit verbundenenBürokratie. Goldverkauf ist hingegen steuerbefreit. Denn Goldverkaufist ein privates Veräußerungsgeschäft, gleichgestellt mit dem Verkaufeines Gebrauchtwagens von privat an privat. Im Gegensatz zumGebrauchtwagen wird allerdings mit Gold stets ein angemessener Erlöszu erzielen sein.Externe Wirtschaftsprüfer checken zweimal jährlich den Goldbestandder Golden Gates Edelmetalle GmbH. Der erste erstellt denWirtschaftsprüfungsbericht über das gelagerte Gold. Der zweitegleicht diesen mit den Kundenkonten ab - was maximale Sicherheit fürdie Goldbestandsinhaber bedeutet. Auch 2019 hat der Goldsparplan alsein weiteres Spitzenprodukt der Golden Gates Edelmetalle GmbH wiederdie Top-Note der Finanzzeitschrift Focus Money erhalten. Als weiteresSeriositätsmerkmal für Nachhaltigkeit und Sicherheit, die lokaleSparkasse vermittelt inzwischen interessierten Goldkunden Verträgeder Golden Gates. Jeder weiß, Gold ist ein wichtiges Gegengewicht zuden Papierwährungen. 