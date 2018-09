Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung Peter Kropsch ist neuer Präsident der European Alliance of News Agencies (EANA) (FOTO)

Warschau (ots) -Peter Kropsch wurde heute zum neuen Präsidenten der EuropeanAlliance of News Agencies (EANA) gewählt. Der Vorsitzende derdpa-Geschäftsführung wird dieses Amt über die kommenden zwei Jahrewahrnehmen. Dies ist das Ergebnis der EANA-Herbstkonferenz, die vom19. bis 21. September bei der polnischen Nachrichtenagentur PAP inWarschau stattfand. Unter dem Dach der EANA haben sich 32 europäischeNachrichtenagenturen zusammengeschlossen, um sich für wirtschaftlicheund rechtliche Rahmenbedingungen einzusetzen, die eine freie undunparteiische Berichterstattung ermöglichen."Die Herausforderungen, vor denen die europäischenNachrichtenagenturen stehen, sind groß wie nie", sagte Peter Kropschheute in Warschau. "Die Medien des Kontinents stehen unter Druck.Neue Geschäftsmodelle im Zuge des Wandels im Kerngeschäft undnotwendige Reformen des Copyrights im digitalen Raum sind nur zweider Themen, die ein gemeinsames Handeln auf europäischer Ebeneerfordern. Es gilt, die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers JonasEriksson, CEO der schwedischen Nachrichtenagentur TT, fortzusetzenund die freie Berichterstattung der Nachrichtenagenturen langfristigzu sichern."Die EANA mit Sitz in Bern besteht seit 1956. Schon ab denSiebziger Jahren stießen zunehmend auch osteuropäischeNachrichtenagenturen zu der Vereinigung hinzu. Die heute 32Mitglieder arbeiten gemeinsam an Themen wieNachrichtenagentur-Strategie, aktuellen und künftigen gemeinsamenHandlungsfeldern, Copyright, Technologie, Agentur-Standards, Zugangzu Informationsquellen und tariflichen Fragen. Die EANA finanziertsich aus den Beiträgen ihrer Mitglieder.Neben der Besetzung der freien Sitze im EANA-Board mit JiriMajstr, CEO der tschechischen CTK, und Michalis Psilos, CEO dergriechischen ANA-MPA, fiel mit der Wahl des neuen Generalsekretärseine weitere Personalentscheidung. Dem scheidenden Erik Nylen, derdiese Position seit 2000 innehatte, folgt Alexandru Giboi, bisher CEOder rumänischen Agerpres. Das Board komplettiert Clemens Pig, CEO derösterreichischen APA, dessen Mandat im EANA-Board weiterläuft.Über dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehörtzu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpabeliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellenAngeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken,Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agenturberichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch undArabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standortenim In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutscheMedienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statutfestgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen,Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unterder Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin.Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist amUnternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats istDavid Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).Internet: www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)Social Web: www.dpa.com/de/social-mediaPressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell