Vorsitzender der JU Thüringen fordert Überprüfung der CDU-Abgrenzung zur Linkspartei

Köln (ots) - Der Vorsitzende der Jungen Union Thüringen, Cornelius Golembiewski,hält eine Überprüfung des Parteitagsbeschlusses der CDU für nötig, mit dem diePartei eine Zusammenarbeit mit AfD wie Linkspartei gleichermaßen ausgeschlossenhat. Im Online-Format "Studio M" des ARD/WDR-Magazins MONITOR sagte er,Thüringen sei zwar ein "extremer Einzelfall", der aber zeige, "dass das hier neugeprüft werden muss. Zur Not muss ein Parteitagsbeschluss auch weiter entwickeltwerden. Soweit würde ich gehen". "Natürlich ist die Kooperation nach links ehermöglich als nach rechts", sagte Golembiewski mit Blick auf die Situation inThüringen. Er begründete seine Aussage mit der deutlich größeren Gefahr für dieDemokratie durch die AfD. Wenn er abwägen müsse, plädiere er für eine scharfeAbgrenzung gegenüber der AfD.Damit widerspricht der JU-Vorsitzende Thüringens dem Bundesvorsitzenden derJungen Union und vielen anderen Spitzenvertretern der CDU, die sich nach derMinisterpräsidentenwahl in Thüringen mit Stimmen der AfD für ein striktesFesthalten am Parteitagsbeschluss ausgesprochen hatten.Studio M, Montag, 17.02., 18 Uhr - exklusiv auf YouTubePressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4520829OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell