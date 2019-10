Berlin (ots) - "Der Schock sitzt tief. Ja, wir sind sprachlos. Dasabscheuliche und menschenverachtende Verbrechen in Halle erschüttertuns. Purer Hass und Gewalt schlagen uns entgegen beim Anblick dieserBilder. Das hilflose "Warum" hallt in unseren Köpfen. Wir suchen nachAntworten und finden keine.Und auch diesmal waren es die Sicherheitszäune, die das Schlimmstefür die Juden in Deutschland verhindern konnten. Wir - die jüdischenDeutschen - werden diese Zäune so schnell nicht wieder los. Sie sindAusdruck einer politischen und gesellschaftlichen Hilflosigkeit.In einer Gesellschaft mit einer freiheitlich demokratischenGrundordnung gibt es keinen Platz für Rassismus, Antisemitismus undFremdenfeindlichkeit.Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien.Beten wir gemeinsam darum, dass wir uns nicht dazu verleitenlassen, gegen den auf uns gerichteten Hass ebenfalls mit Hass zureagieren. Wir brauchen Gottes Hilfe, aber auch unseren klaren,wachen Verstand, der es uns ermöglicht, diese gesamtgesellschaftlicheBelastungsprobe zu überstehen."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell