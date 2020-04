Vorsichtige Lockerung in Niederlanden: Grundschulen bald wieder offen

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Niederlande haben eine vorsichtige Lockerung der strengen Corona-Maßnahmen angekündigt.



Am 11. Mai würden Grundschulen und Kitas wieder geöffnet werden, teilte Ministerpräsident Mark Rutte am Dienstagabend in Den Haag mit. Höhere Schulen sollen am 1. Juni folgen. Kinder sollten zunächst nur in kleinen Gruppen Unterricht bekommen. Kinder und Jugendliche dürfen in Vereinen wieder Sport treiben. Alle übrigen Verbote aber wurden um mindestens drei Wochen verlängert.

Großveranstaltungen wie Festivals, Sportwettkämpfe und auch Profifußball bleiben sogar bis zum 1. September verboten. "Wir können die Risiken nicht tragen", sagte Rutte. Auch Friseure blieben geschlossen und Besuche in Pflegeheimen verboten. Geschäfte durften auch bisher geöffnet sein.

Die Zahlen bei Covid-19-Erkrankten und Corona-Infektionen seien zwar hoffnungsvoll, sagte Rutte. Der Druck auf das Gesundheitssystem bleibe aber "gigantisch groß". Daher sei eine weitere Lockerung zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. "Wir stehen vor einem teuflischem Dilemma", sagte der Premier. "Aber erst kommt die Gesundheit, dann der Rest." Eine zweite Corona-Welle müsse verhindert werden./ab/DP/he