Vorsicht, leicht entflammbar: Brandgefahr beim Möbelölen / R+V-Infocenter: Lappen bei Arbeitsunterbrechungen auseinanderfalten

Wiesbaden (ots) - Frühjahrskur für Tische und Stühle: Viele nutzendas schöne Wetter, um ihre Holzmöbel mit Öl zu behandeln. Doch dabeiist Vorsicht geboten. Denn mit Öl getränkte Lappen können sich beifalscher Aufbewahrung selbst entzünden - und in Sekundenschnelleeinen schweren Brand verursachen, warnt das Infocenter der R+VVersicherung.Gefährlich wird es dann, wenn die mit Öl getränkten Lappen oderFilzpads achtlos in den Müll geworfen werden. Denn durch diechemische Reaktion der Fettsäuren mit dem Sauerstoff in der Luftentsteht Wärme, die aus zusammengeknüllten Lappen nicht entweichenkann. "Da Öl einen niedrigen Flammpunkt hat, kann sich der Lappendurch die gestaute Wärme selbst entzünden", erklärt Torge Brüning,Brandschutzexperte beim Infocenter der R+V Versicherung. Erempfiehlt, den Politurlappen auch bei Arbeitsunterbrechungensicherheitshalber auseinanderzufalten und auf einem nicht brennbarenUntergrund wie einem Steinboden abzulegen.Lappen aufhängen und trocknen Der R+V-Experte rät, die Lappen nachder Arbeit in Wasser zu tauchen und dann im Freien ausgebreitettrocknen lassen. "Wenn das Öl ausgehärtet ist, besteht kein Risikomehr. Die Lappen können dann einfach über den Hausmüll entsorgtwerden." Ebenfalls eine Möglichkeit: Die Tücher oder Pads in einemluftdichten Glas oder einer Dose aufheben und beim nächsten Malwiederverwenden.www.infocenter.ruv.de