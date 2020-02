Vorsicht ja, Panik nein! / Das sich ausbreitende Coronavirus ist eine Herausforderung für uns alle. Erste Erfolge im Kampf dagegen sollten Mut machen. Leitartikel von Reinhard Zweigler

Regensburg (ots) - Folgte man den nervösen Börsen, die wegen des weltweitgrassierenden Coronavirus' auf Talfahrt gehen, dann könnte man meinen, dieApokalypse stehe vor der Tür. Doch dem ist nicht so. Gerade jetzt, wo die Zahlvon infizierten Personen steigt, sind ein kühler Kopf und einfachsteVorsichtsmaßnahmen notwendig - ebenso wie solide Informationen, Aufklärung undein funktionierendes Gesundheitssystem. Schon damit sich aus dem -beherrschbaren - medizinischen Problem keine Massenpsychose entwickelt, damitVerschwörungs- und Pseudotheorien in weltweiten Netz nicht ebenfalls ansteckenkönnen. Ja, es besteht Anlass zur Sorge. Die Lage ist ernst. Aber nein, es gibtkeinen Grund zur Panik! Und es ist Zeit, auf die wirklichen Experten zu hören -auf Virologen und Ärzte - nicht auf Möchtegern-Mediziner und Berufspessimisten,die jetzt ebenfalls Konjunktur haben. Die Aufgeregtheit der Menschen über dasnoch ziemlich unbekannte Virus, das weltweit Todesopfer fordert, istverständlich. Gleichwohl scheint Sars-CoV-2 nicht so dramatische Wirkungen zuhaben wie etwa das gefährliche Ebola-Virus. Die Krankheitsverläufe beiInfektionen mit dem neuen Virus aus China sind in der Regel leichter. Allerdingssind vor allem ältere und bereits vorgeschädigte Menschen besonders gefährdet.Wie das übrigens bei einer "normalen" Grippe auch der Fall ist. Vergessensollten wir zudem nicht die Erfolge, die es bislang bereits bei der Bekämpfungdes Virus' hierzulande gegeben hat. In Bayern waren bei Mitarbeitern einesAutozulieferers Ende Januar die ersten Infektionen in Deutschland aufgetreten.Durch Umsicht und die rasche Quarantäne der Betroffenen und ihres Umfeldeskonnten die Infektionen an dieser Stelle gestoppt werden. Das sollte bundesweitMut machen. Dass die Bundesregierung einen Krisenstab zu einer möglicherweisebevorstehenden Virusepidemie einrichtete, war richtig, wenngleich es hättefrüher erfolgen können. Die Empfehlungen dieses Expertengremiums können einewichtige Orientierung für die Gesundheitsbehörden in den Ländern und Kommunensein. Bei denen liegt letztlich die Verantwortung für Maßnahmen, die getroffen -oder unterlassen werden. Und das ist richtig so. Unser Gesundheitssystem istföderal organisiert. Entsprechend der konkreten Lageeinschätzung in Ländern,Landkreisen und Kommunen können maßgeschneiderte Maßnahmen ergriffen werden. Sokönnen in einem Landkreis mit Neuinfektionen etwa Großveranstaltungen,Fußballspiele, Kongresse, Konzerte abgesagt werden. In Regionen, in denen dasVirus noch nicht auftauchte, kann dagegen anders entschieden werden. Der Bundkann und darf die Vorgehensweisen ohnehin nicht zentral von Berlin aus vorgeben.Die notwendigen Rahmenbedingungen dafür, dass Krankenhäuser, Ärzte undSchwestern, Pflegestationen und -heime wirkungsvoll auf das Virus reagierenkönnen, muss der Bund jedoch schon schaffen. Allerdings haben auch die Börsennicht ganz unrecht. Die Wirtschaft, die bereits ohne das Virus auf einenAbschwung zusteuerte, ist ebenfalls betroffen. Es können Lieferketten, zumal ausLändern wie China oder Italien, zusammenbrechen. Es kann zu noch größerenAbsatz- und Liquiditätsproblemen kommen, als die, die sich bereits in einigenBranchen zeigen. Vor diesem ernsten Hintergrund ist es richtig, wenn dieBundesregierung Hilfsprogramme für besonders betroffene Branchen und Unternehmenentwickelt. Es braucht gewissermaßen ein Anti-Corona-Stützungsprogramm, damitdie Wirtschaft nicht noch weiter und nicht so dramatisch unter den Folgen derVirus-Infektionen leiden muss. Es dürfte ohnehin hart genug werden.Pressekontakt:Mittelbayerische ZeitungRedaktionTelefon: +49 941 / 207 6023nachrichten@mittelbayerische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62544/4533842OTS: Mittelbayerische ZeitungOriginal-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell