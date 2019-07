Vorsicht vor gefälschten Kosmetika auf Touristenmärkten (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Auf Touristenmärkten und an Stränden in Urlaubsländern hatgefälschte Kosmetik Hochkonjunktur. 2017 wurden an denEU-Außengrenzen nach Zahlen des VKE-Kosmetikverbands Schmink- undPflegeprodukte im Wert von etwa 26,5 Millionen Euro sichergestellt.Geschäftsführer Martin Ruppmann warnt im Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau" vor Verbrennungen durch fehlenden Lichtschutz,Verätzungen durch Säuren sowie Hautirritationen. Woran manFälschungen erkennt? Oft nicht am Preis, sie werden laut Ruppmannmittlerweile meist nur unwesentlich günstiger verkauft. BeiVerpackungen jedoch sind schlechteres Material, ein unsauberaufgebrachter Markenname oder fehlende Produktinformationenverdächtig.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 7/2019 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell