Vorsicht, bissige Alligatoren: Wir sagen Ihnen, warum Sie sich diesen Sommer besonders vor den Reptilien schützen müssen und wie Ihnen das am besten gelingt (FOTO)

München (ots) -Sommer, Sonne, Strand - für viele Menschen die Zeit für einenausgedehnten Badeurlaub, oft weit entfernt von der Heimat. Zu denbeliebtesten Urlaubszielen gehört der "Sunshine State" Florida in denUSA, der mit tollen Stränden, zahlreichen Partymöglichkeiten undexotischen Tieren lockt. Doch gerade hier ist äußerste Vorsichtgeboten, denn die berüchtigten Alligatoren lauern nicht nur in denEverglades - und sind in diesem Sommer bissfreudiger denn je.Zum Kinostart des Horror-Survival-Thrillers CRAWL am 22. Augusterfahren Sie hier die wichtigsten Fakten über Alligatoren, und wirerklären Ihnen, wie Sie sich am besten vor den gefräßigen Tierenschützen, sollte es zu einem unerwarteten Angriff kommen:Fakt 1: Alligatoren schwimmen mit einer Geschwindigkeit von bis zu32 km/h. Und: Alligatoren können eine Stunde lang unter Wasserbleiben. Dadurch werden sie für ihre Beute zur unberechenbaren,unsichtbaren Gefahr. Mit ihrem muskulösen Schwanz können sieblitzartig aus dem Wasser schnellen und mithilfe ihrer spitzen Zähnedie Beute in die Tiefe reißen.Survival-Tipp: Wasser meiden oder sehr gut sehr lange sehr schnell(mindestens 33 km/h) schwimmen können.Fakt 2: Alligatoren reagieren gereizt, wenn Sie sich ihremTerritorium und besonders dem Nest nähern. Sie sind auch an Land sehrschnell - zumindest über eine kurze Distanz. Was aber geschieht, wennAlligatoren durch einen Hurrikan in ursprünglich von Menschenbesiedeltes Gebiet gelangen, zeigt Ihnen CRAWL.Survival-Tipp: Wenn Sie ein Alligator an Land verfolgt, rennenSie, so schnell Sie können. Mit etwas Glück geht dem Alligator diePuste aus, bevor er Sie erwischt.Fakt 3: Der Kiefer eines Alligators übt gewaltige 1.300 kg Druckaus - dadurch hat er den kraftvollsten Biss, der je bei einemlebenden Tier gemessen wurde. Alligatoren kauen dann aber nicht, sieschlucken ihre Beute in einem Stück herunter. Dabei vergießen siedann auch gerne die sogenannte Krokodilsträne - aber nicht etwa ausMitleid, sondern weil beim Fressen Druck auf ihre Tränendrüseausgeübt wird.Survival-Tipp: Sollte sich ein Alligator in einen IhrerKörperteile verbeißen, stellen Sie sich auf keinen Fall tot, sondernwirken Sie mit Schlägen auf den Kopf, insbesondere auf Nase undAugen, auf das Tier ein.Fakt 4: Es leben ungefähr 5 Millionen Alligatoren und Krokodileauf der Welt. Allein in Florida leben etwa 1,5 Millionen. Aber: Esist gesetzlich verboten, Alligatoren in Florida zu füttern - siewürden sich so zu sehr an menschliche Nähe gewöhnen ...Survival-Tipp: Nicht füttern! Auch nicht versuchen, dieAlligatoren mit "Snacks" anzulocken, nur um vielleicht ein schönesSelfie machen zu können.Fakt 5: Alligatoren können in totaler Finsternis sehen. Dadurchkönnen sie ihre Beute auch nachts jagen. Mittels der Drucksensoren anihren Kiefern nehmen sie selbst die feinsten Bewegungen desWasserspiegels wahr und spüren so ihre Opfer auf.Survival-Tipp: Das Baden bei Nacht in fremden Gewässern zwingendvermeiden! Die Alligatoren könnten sich dadurch gestört fühlen undSie gegebenenfalls für tierische Beute halten und zuschnappen. Dennegal, wie viele Karotten Sie schon gegessen haben: Die Augen und alleanderen Sinne der Alligatoren sind definitiv besser als Ihre!Fakt 6: Mit der berüchtigten Todesrolle - festbeißen und mit demOpfer um die eigene Achse drehen - bändigen und erlegen Alligatorenihre Beute.Survival-Tipp: Leider keinen. Einmal in dieser Falle, gibt es auchfür Menschen kein Entkommen mehr!Nach CRAWL werden Sie sich genau überlegen, ob Sie den Alligatorenin Florida überhaupt noch nahekommen wollen! Denn im Wasser sind Sieihre leichteste Beute ... CRAWL - ab dem 22. August 2019 im Kino.Achtung, Alligator! Hier gibt es den deutschen Trailer zu sehen:https://youtu.be/12x0uugRi34Zum Film: Als ein heftiger Sturm auf die Küste Floridas trifft,ignoriert Haley alle Aufforderungen zur Evakuierung, um nach ihremvermissten Vater zu suchen. Sie findet ihn von den Fluteneingeschlossen im Keller seines abgelegenen Hauses vor. Doch als dieZeit immer knapper wird, um dem Sturm zu entkommen, müssen die beidenam eigenen Leib erfahren, dass das steigende Wasser noch eineweitere, weitaus größere Gefahr birgt ...Horrorspezialist Alexandre Aja, der bereits mit "Piranha 3D"erfolgreich das Grauen aus dem Wasser kommen ließ, arbeitete fürCRAWL mit Kinolegende Sam Raimi ("Tanz der Teufel", "Drag Me toHell") zusammen, der Ajas neuen Film gemeinsam mit Craig Flores("300") produzierte. In den Hauptrollen stellen sich Kaya Scodelario("Maze Runner", "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache") und BarryPepper ("Maze Runner", "Monster Trucks") einem dramatischen Kampfgegen Natur- und Tiergewalten - und ums nackte Überleben!