Vorsicht beim Kauf von iPad Pro: Reinfall mit Apples Flaggschiff (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Achtung iPad-Käufer! Apple hat den Namen seines neuen12,9-Zoll-Flaggschiffs trotz zahlreicher Verbesserungen zum Vormodellnicht geändert. Deshalb droht unaufmerksamen Interessenten bei vielenVerkäufern ein Reinfall.Auch auf eBay verwirklicht Gravis seine "digitalen Ideen". Dortfüllte der laut Eigenwerbung "größte deutsche Anbieter" fürApple-Produkte die Superbillig-Ecke "WoW" mit einer ganz speziellenOfferte: einem iPad-Pro-Tablet, satte 12,9 Zoll groß und ausgerüstetmit einem Speicher von noch satteren 256 GB.Für 849 Euro war das laut Beschreibung "größte undleistungsstärkste iPad aller Zeiten" zu kaufen. Wer obendrein alsZahlungsmethode PayPal wählte, bekam weitere 100 Euro erlassen.Für Fans von Apple ein Schnäppchen. Liegt doch der meist stabileMarktpreis für das heiß begehrte Gerät derzeit bei rund 1000 Euro.Kein Wunder, dass Dutzende Käufer sofort zuschlugen.Doch was Gravis ihnen auslieferte, war im deutschen Apple-Storelängst nicht mehr bestellbar: das Vorgängermodell. Erkennbar war dasvor dem Kauf nur für diejenigen, die ein scharfes Auge auf dietechnischen Daten warfen und um die Unterschiede zum neuen Modellwussten.Denn das neue iPad Pro zeichnet sich nicht nur durch einenwesentlich schnelleren Chip aus, sondern verfügt auch über eineKamera, die Fotos mit 50 Prozent mehr Megapixeln schießen kann sowieein Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz statt 60 Hz.Weil Apple trotz solch gravierender Unterschiede den Namenbeibehalten hat, kann die Bestellung eines großen iPad Pro derzeitzum Risiko werden. So gibt die Pressestelle von Gravis zu, "dass dieProduktbeschreibung, die von Apple vorgegeben ist" bei dereBay-WoW-Aktion "irritieren kann".Zwar hat Gravis nach Anfrage der Verbraucherzentrale NRW dieWerbung verändert. Gleichwohl feiert der Shop im Kleingedrucktenweiterhin das angeblich "leistungsfähigste iPad".Staunen löst auch eine weitere "digitale Gravis-Idee" aus. DerPreis des alten Modells schoss nach der WoW-Aktion von 849 Euro auf1118,90 Euro: 119,80 Euro mehr als das neue Modell imHersteller-Store von Apple kostete.Doch jeglicher Glaube, dass Gravis hier das derzeit beste iPadofferierte, kann für Käufer jederzeit platzen: wenn etwa eineSchutzhülle benötigt wird. Amazon beispielsweise bietet Varianten füreine "2015"- oder "2017"-Version. Verständlich, dass unbedarfteGravis-Käufer spätestens an dieser Stelle dem Apple-Slogan wenigabgewinnen können: "iPad. Macht einfach Spaß".Und der kann einem nicht nur bei Gravis vergehen. DieVerbraucherzentrale NRW fand viele weitere Händler undPrivatverkäufer, die das alte Modell kaltschnäuzig mit derSuperlativ-Reklame anpriesen. Andere mischten Datenblätter beiderGeräte oder hielten Beschreibungen so spartanisch, dass nichterkennbar war, welche Variante gerade vertickt wurde.Ein besonders cleverer eBay-Verkäufer schrieb bei seinem VormodellReizworte wie "iPad Pro" und "2017" in den Titel. Erst am Ende einerlangen Liste von Produktdetails erklärte der Anbieter beiläufig, dassder Wisch-Rechner lediglich "im März 2017 gekauft" worden war.Aufgrund solcher Tricksereien raten die DüsseldorferVerbraucherschützer zur Vorsicht beim Kauf eines großen iPad Pro.Interessenten sollten sich vom Anbieter ausdrücklich bestätigenlassen, ob sie das langsamere 2015-Modell oder das fixere 2017ergeliefert bekommen.Wer erst kürzlich ein iPad Pro geordert hat und sich unsicher ist,sollte die Datenblätter schleunigst vergleichen. Denn ein Kauf imInternet lässt sich grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen widerrufen,viele Händler gewähren sogar 30 Tage Rückgaberecht.Pech kann dagegen haben, wer just bei privaten Anbieternzugeschlagen hat. Die nämlich müssen kein Widerrufsrecht einräumen.Zu befürchten ist, dass Verkäufer mit ungenauenProdukt-Beschreibungen ("Neues iPad-Pro 256 GB") das ganz genauwissen.