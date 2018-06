Vorsicht beim Arbeiten im Freien! BG RCI gibt Tipps zum Schutz vor Sonnenstrahlung (FOTO)

Heidelberg (ots) -Am 21. Juni ist Tag des Sonnenschutzes. Neben der Freude übersonnige Tage mit wolkenlosem Himmel gibt es allerdings auch eineReihe unerwünschter Folgen von (zu viel) Sonneneinstrahlung. Daraufmacht die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BGRCI) aufmerksam. Akut spürbar ist dies beim Sonnenbrand.Längerfristig können neben der sonnenbedingten Hautalterung in Formvon vorzeitiger Faltenbildung oder Altersflecken auch verschiedeneFormen von Hautkrebs auftreten. Dafür ist die natürliche UV-Strahlungdes Sonnenlichts verantwortlich.Viele Beschäftigte sind bei ihren Tätigkeiten im Freien derUV-Strahlung ausgesetzt und entsprechend gefährdet, z. B. inFreianlagen, Steinbrüchen oder Kläranlagen. Das Merkblatt "Arbeitenim Freien - Gefährdung durch natürliche Sonnenstrahlung" (A 023-1)der BG RCI erklärt die Grundlagen der UV-Strahlung und ihreAuswirkungen, unterstützt bei der Bewertung und Beurteilung derBelastung und zeigt Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln auf.Dabei werden u. a. die folgenden Fragen beantwortet: Wie wirkt dieSonnenstrahlung auf die Haut? Was bedeuten Eigenschutzzeit, Hauttyp,Lichtschutzfaktor oder UV-Index? Wie kann man die Haut vor zu vielUV-Strahlung schützen? Das Merkblatt richtet sich an Unternehmerinnenund Unternehmer, Führungskräfte und Sicherheitsbeauftragte.Das Thema Sonnenschutz wird noch ergänzt durch die neuePublikation aus der kurz & bündig-Reihe "Arbeiten im Freien -Gefährdung durch natürliche Sonnenstrahlung (KB 015), die v. a. fürkleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in zusammengefassterForm konkrete Handlungsanweisungen bereithält.Hintergrund: Am 1. Januar 2015 wurde für die Folgen derUV-Belastung am Arbeitsplatz die Berufskrankheit (BK) 5103"Plattenepithelkarzinome oder multiple aktinische Keratosen der Hautdurch natürliche UV-Strahlung" in die Berufskrankheitenliste derBK-Verordnung aufgenommen.Die Publikationen sind bestellbar unter http://medienshop.bgrci.de(für Mitgliedsbetriebe kostenlos). Ausgekoppelt aus dem Merkblatt A023-1 stehen ein interaktiver Fragebogen zur Abschätzung desHauttyps, ein Sonnenschutzquiz und ein Gefährdungscheck fürTätigkeiten im Freien unter http://downloadcenter.bgrci.de kostenloszur Verfügung.Pressekontakt:Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI)Petra SingerStabsbereich KommunikationTelefon 06221 5108-57003E-Mail: petra.singer@bgrci.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), übermittelt durch news aktuell