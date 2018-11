Vorsicht bei alten Bäumen! / Beklagter hatte 100-jährige Linden des Nachbarn zurückstutzen lassen (FOTO)

Berlin (ots) -Wenn allzu üppig wuchernde Grünpflanzen an der Grenze des einenGrundstücks eine erhebliche Belästigung für das Nachbargrundstückdarstellen, dann muss der Eigentümer Abhilfe schaffen. Tut er dasnachhaltig nicht, kann sogar der Nachbar eine Beschneidung in dieWege leiten. Besonders vorsichtig sollte er nach Auskunft desInfodienstes Recht und Steuern der LBS aber immer dann sein, wenn essich um ausgesprochen alte Bäume handelt. (OberlandesgerichtBrandenburg, Aktenzeichen 5 U 109/16)Der Fall: Sieben Linden im Alter von etwa 100 Jahren standen ander Grenze zweier Grundstücke. Sie ragten teilweise mehrere Meter zumNachbarn hinüber, warfen Laub ab und sorgten zudem für eine Anhäufungvon Vogelkot auf der Terrasse des Nachbarn. Trotz mehrererAufforderungen zur Beschneidung kam der Eigentümer der Bäume diesennicht nach, so dass der Nachbar selbst die Initiative ergriff undeine Firma damit beauftragte. Doch anschließend gab es Ärger vorGericht. Weil die Linden schwer geschädigt worden seien, forderte derEigentümer Schadenersatz.Das Urteil: Die Justiz zielte in ihrer Entscheidung vornehmlichauf das Alter der Bäume ab. Es sei hier nicht entscheidend, ob derNachbar das Recht gehabt habe, selbst einzugreifen. Wie derSachverständige im Prozess ausgeführt habe, sollten "generell beiälteren Bäumen starke Kronenschnitte vermieden" werden, höchstens"mäßig" und "in kürzeren Abständen" seien solche Eingriffevertretbar. Das Gericht warf dem Nachbarn fahrlässiges Verhalten vor.Er hätte sich angesichts "der Kürzung eines erkennbar alten, übermehrere Jahrzehnte gewachsenen fremden Baumbestandes" besser über dieRisiken erkundigen müssen. Der Schaden, den ein Gutachterfestgestellt hatte, betrug knapp 7.000 Euro.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell