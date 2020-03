Vorsicht: Wirtschaftlich naht der Winter!

Der Frühling wird in den nächsten Wochen immer mehr bei uns Einzug halten und die Tage werden heller. Wirtschaftlich dürften wir aber eine ganz andere Entwicklung vor uns haben. Sie erinnert eher an trübe, dunkle Wintertage denn an einen von der Sonne sanft erwärmten Frühlingstag.

Das Corona-Virus hat in den letzten Wochen einiges verändert. Es ist nicht der Grund der auf uns ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung