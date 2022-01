Vorsicht vor der Wayfair-Aktie!

Am 14.01.2022, 20:18 Uhr notiert die Aktie Wayfair an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 172.1 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Internet Einzelhandel".

Unsere Analysten haben Wayfair nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für die Wayfair sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 9 Buc, 3 Hold, 3 Sell-Einstufungen vorliegen. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Wayfair aus dem letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Wayfair. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 303,47 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 78,33 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 170,17 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Wayfair-Aktie beträgt dieser aktuell 272,5 USD. Der letzte Schlusskurs (170,17 USD) liegt damit deutlich darunter (-37,55 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Wayfair somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (222,77 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-23,61 Prozent), somit erhält die Wayfair-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird Wayfair auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 210,44 ist die Aktie von Wayfair auf Basis der heutigen Notierungen 410 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (41,25) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".