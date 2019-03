Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -Ein nichtsahnender Single, drei eingefädelte Blind-Dates und vieleversteckte Kameras. Das sind die Zutaten der neuen Datingshow"Matchmakers - heimlich verkuppelt", die ab Donnerstag, 21. März, um22:30 Uhr auf ProSieben läuft. "Hier wird nichts dem Zufallüberlassen", kündigt Moderator Ben an, der in der Show in die Rolledes "Amor" schlüpft. Er verbündet sich mit den besten Freunden einesSingles und organisiert drei Dates - ohne dass der Single davon weiß.Den ersten Liebespfeil feuert er auf Single-Frau Sarah ab. Die25-jährige Münchnerin findet in einem Café ein vermeintlichherrenloses Portemonnaie. Sie öffnet es, sieht ein Foto des Besitzersund fängt an, nervös zu kichern. "Warum ist der so cute?", fragtSarah Freundin und Lockvogel Lisa mit hochrotem Kopf, "oh Gott!Meinst du ich kann jetzt aufhören so dämlich zu grinsen". Und dannsteht der Herzbube auch schon vor ihr. Funkt es zwischen Sarah unddem Unbekannten und ist unter den drei Dates ihr Traummann?"Matchmakers - heimlich verkuppelt" am 21. März 2019, um 22:30 Uhrauf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell