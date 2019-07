"Vorsicht Verbrechen" folgt auf "Kriminalreport Südwest" im SWR Fernsehen (FOTO)

Stuttgart (ots) -Nachfolgeformat "Vorsicht Verbrechen" ab Dienstag, 6. August 2019,21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen / Moderation Fatma Mittler-SolakDer Schutz vor Diebstahl und Betrug ist ein Schwerpunkt des neuenmonatlichen Präventionsmagazins "Vorsicht Verbrechen - Sicher imSüdwesten". In der ersten Folge am Dienstag, 6. August 2019, 21 bis21:45 Uhr im SWR Fernsehen informiert "Vorsicht Verbrechen" überTouristenfallen im Urlaub, organisierten Raub von Wohnwagen undDiebstahl bei Patienten im Krankenhaus. Die Reihe folgt dem Magazin"Kriminalreport Südwest" nach.Mehr Schutz durch InformationTrickdiebe im Supermarkt, Betrug am Geldautomaten,Gewinnspielmaschen: Das Vorgehen von Betrügerinnen und Betrügern istmeist heimtückisch und vielschichtig. Das Magazin "VorsichtVerbrechen" zeigt, wie Kriminelle vorgehen und gibt Tipps, wieZuschauerinnen und Zuschauer sich schützen können. Worauf muss manachten, um Betrugsmaschen rechtzeitig zu erkennen und Dieben keineChance zu geben? Was tun, wenn man Opfer geworden ist?FahndungsfälleAktuelle Fahndungsfälle aus dem Südwesten zu Einbruch,Raubüberfall oder Trickbetrug demonstrieren nicht nur dieVorgehensweise der Täterinnen oder Täter. Hier sind auch dieZuschauer gefragt, denn Hinweise aus der Bevölkerung könnenentscheidend dazu beitragen, Kriminelle dingfest zu machen. Außerdemblickt die Sendung hinter die Kulissen der Polizeiarbeit und zeigt,wie Fälle gelöst werden."Vorsicht Verbrechen" folgt "Kriminalreport Südwest" DieSendereihe "Vorsicht Verbrechen - Sicher im Südwesten" ist dasNachfolgeformat des Fahndungs- und Sicherheitsmagazins"Kriminalreport Südwest" mit aktualisiertem Konzept und neuemSendeplatz. Vor dem Hintergrund eines gestiegenen Sicherheits- undInformationsbedürfnisses der Bevölkerung steht das Thema Präventionmit anschaulichen Beispielen zum Schutz vor Diebstahl oderBetrugsfallen im Mittelpunkt der Sendungen.Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung unter ARDmediathek.de zusehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterSWR.de/kommunikation Fotos unter ARD-foto.dePressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063,katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell