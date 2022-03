Vorsicht vor Tenneco!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

An der Börse New York notiert die Aktie Tenneco am 10.03.2022, 18:37 Uhr, mit dem Kurs von 18.38 USD. Die Aktie der Tenneco wird dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Tenneco auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Tenneco im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Tenneco. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Tenneco mit einer Rendite von 0,19 Prozent mehr als 42 Prozent darunter. Die "Automatische Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 25,04 Prozent. Auch hier liegt Tenneco mit 24,85 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Tenneco mit einem Wert von 2,73 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Automatische Komponenten" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 37,48 , womit sich ein Abstand von 93 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.