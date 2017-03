Vorsicht bei Nahrungsergänzungsmitteln in der Schwangerschaft/ Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen kann meist durch Lebensmittel gedeckt werden

Baierbrunn (ots) - Frauen haben in der Schwangerschaft zwar einendeutlich höheren Bedarf an manchen Vitaminen und Mineralstoffen."Dieser Mehrbedarf kann jedoch - bis auf wenige Ausnahmen wieFolsäure und Jod - durch eine ausgewogene Mischkost gedeckt werden",erläutert Isabelle Keller von der Deutschen Gesellschaft fürErnährung in Bonn im Apothekenmagazin ""Baby und Familie". Isst dieSchwangere fünfmal täglich Gemüse und Obst, dazu Vollkornprodukte,fettarme Milchprodukte, zweimal wöchentlich Fisch und ab und zuFleisch, kann sie sich und das Baby gut versorgen. Überdosierungendurch Lebensmittel sind kaum möglich, wohl aber durchNahrungsergänzungsmittel. "Sie können dann der Gesundheit schaden",warnt Fachapotheker Prof. Martin Smollich, der an derPraxishochschule Rheine den Studiengang für Ernährungsmedizin leitet."Daher sollten Schwangere nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt mehrerePräparate kombinieren, auch nicht Multivitamintabletten", betont derPräsident des Berufsverbands der Frauenärzte, Dr. Christian Albring.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 3/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell