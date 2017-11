Vorsicht vor Lockangeboten: Strom- und Gaspreise ändern sich zum Jahreswechsel (FOTO)

München/Starnberg (ots) -Zum Jahreswechsel ändern sich für viele Verbraucher wieder dieStrom- und Gaspreise. Eine Chance für Kunden bei Preiserhöhungen vonihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen und sich nach einemneuen Energieanbieter umsehen. Aber Vorsicht: Viele Anbieter lockenmit scheinbar lukrativen Wechselrabatten. Denn oftmals werden dieseTarife nach einem Jahr deutlich teurer.4hundred bietet dauerhaft einen konstant fairen PreisWer sich nicht langfristig an einen Anbieter binden möchte, findetin 4hundred einen neuen digitalen Energieanbieter aus Deutschland.4hundred bietet deutschen Haushalten einen konstant fairen,transparenten Preis in einem monatlich kündbaren Vertrag. Dabeizahlen Nutzer lediglich die tatsächlichen Energiekosten sowie einemonatliche Servicegebühr von jeweils acht Euro für 100 ProzentÖkostrom und Gas. Verbraucht der Kunde weniger als gedacht, belohnt4hundred sein Guthaben mit vier Prozent effektivem Jahreszins.Deutsche Haushalte können jährlich 3,6 Milliarden Euro sparenIm Tarif-Jungle der Energieanbieter mit zahlreichen Lockangebotenund Bonuszahlungen, finden sich viele Kunden nicht leicht zurecht.Jedes Jahr zahlen deutschen Haushalte daher 3,6 Milliarden Euro zuviel für Strom und Gas. Denn rund 15,1 Millionen Haushalte inDeutschland beziehen Strom und Gas noch von den Regionalversorgernmit teuren Standardtarifen. 4hundred ist in 99 Prozent der Fällegünstiger als lokale Grundversorger und hat ein Produkt entwickelt,bei dem alle Kunden gleich fair behandelt werden und genau wissen,wie viel sie für ihre Energie zahlen - ohne teure Lockangebote. SeitSeptember haben bereits mehr als 1.000 Haushalte das Angebot von4hundred angenommen.Über 4hundred4hundred ist Deutschlands unabhängiger, digitaler Energieanbieter mitinnovativem Vertragsmodell. Das Greentech-Unternehmen aus Starnbergsagt dem Tarif-Jungle den Kampf an und bietet nur einen konstanttransparenten Tarif an. Der 4hundred Tarif ergibt aus demtatsächlichen Energieverbrauch und einer Servicegebühr. Beigeringerem Verbrauch erhält der Kunde 4 Prozent Zinsen auf seinGuthaben. Dabei setzt 4hundred auf einen komplett digitalenKundenprozess - vom Energiewechsel bis zur Accountverwaltung.4hundred wurde im Januar 2017 von Andrew Mack und Ilona Ludewiggegründet.Pressekontakt:Niclas Kakomanolis | + 49 (0)30 257 6205-14 | 4hundred@piabo.net |www.4hundred.comOriginal-Content von: 4hundred, übermittelt durch news aktuell