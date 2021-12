Vorsicht vor L'Oreal SA!

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

L'oreal, ein Unternehmen aus dem Markt "Persönliche Produkte", notiert aktuell (Stand 14:17 Uhr) mit 419.25 EUR leicht im Plus (+0.3 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist EN Paris.

Unser Analystenteam hat L'oreal auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von L'oreal für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält L'oreal für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist L'oreal insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 54,56 und liegt mit 106 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte) von 26,46. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält L'oreal auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von L'oreal investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,97 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre L'Oreal SA-Analyse vom 16.12. liefert die Antwort:

