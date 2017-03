Vorsicht Knautschzone! - Strahlend schön und faltenfrei bis ins hohe Alter (AUDIO)

Frankfurt (ots) -Anmoderationsvorschlag:Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzenLand? Jung, wunderschön und faltenfrei wie Schneewittchen: Das möchtejeder gerne sein - und vor allem auch bleiben! Jede fünfte Frau kannsich deshalb vorstellen, in Zukunft mit einem kleinen Pieks denFalten auf den Leib zu rücken. Das ergab eine aktuelle GfK-Umfrage.Helke Michael berichtet.Sprecherin: Attraktivität bedeutet für über die Hälfte derbefragten Frauen straffe und faltenfreie Haut, auch im Alter.Trotzdem kann sich nur jede fünfte Frau vorstellen, eineSchönheitsbehandlung durchführen zu lassen - zum Beispiel mit Botox.Ein Grund dafür: Vorurteile!O-Ton 1 (Dr. med. Boris Sommer, 0:14 Min.): "Es denken zumBeispiel noch 70 Prozent aller Befragten, dass die langfristigeWirkung von Botulinum noch nicht ausreichend erforscht sei. Dabei istja Fakt, dass der Wirkstoff schon 40 Jahren in der Medizin eingesetztwird. Und es liegt daher sehr umfangreiches Wissen vor."Sprecherin: Erklärt Dr. Boris Sommer von der DeutschenGesellschaft für Ästhetische Botulinumtoxin-Therapie, die die Umfragein Auftrag gegeben hat. Ein weiteres Vorurteil: Botox soll die Nervenlahmlegen.O-Ton 2 (Dr. med. Boris Sommer, 0:20 Min.): "Es ist schon richtig,dass der Wirkstoff lokal die Muskeln entspannt, indem ervorübergehend die Ausschüttung der Botenstoffe blockiert, die jagerade zur Anspannung dieser Muskelpartie führen, aber, wichtig zuwissen: Dem Nerv passiert gar nichts. Nur, wenn der Patient eineexplizit starre Mimik wünschen würde, würde er diese bekommen."Sprecherin: Davon rät der Experte aber ab und würde eine solcheBehandlung auch nicht durchführen. Um ein letztlich schönes Ergebniszu bekommen, sollte man einen Arzt mit einer guten Ausbildung undErfahrung aufsuchen.O-Ton 3 (Dr. med. Boris Sommer, 0:17 Min.): "Wir veranstalten seitüber zehn Jahren als DGBT unabhängige Aus- und Fortbildungskurse nurfür Ärzte. Und da lernen die Ärzte fundiertes Wissen rund um dieBehandlung mit Botox und Fillern. Wenn Sie ein Zertifikat von uns inder Arztpraxis sehen, ist das schon ein Zeichen dafür, dass demTherapeut eine fundierte Ausbildung wichtig ist."Sprecherin: Und noch ein Tipp vom Experten: Lassen Sie sich miteiner Behandlung nicht zu viel Zeit.O-Ton 4 (Dr. med. Boris Sommer, 0:24 Min.): "Wenn man früh anfängtzu behandeln, dann entstehen die Falten erst gar nicht. Wenn schontiefe Falten da sind, lassen sich die nur bedingt mit Botolinumausgleichen. Hier kann man natürlich kombinieren mit Fillern und einbesseres Ergebnis erzielen, sodass man doch auch die Falten mildernkann, aber der wichtigste Tipp ist: Langsam, zart aber so früh wiemöglich mit der Behandlung anfangen."Abmoderationsvorschlag: Wem das jetzt alles zu schnell ging: AlleErgebnisse der aktuellen GfK-Beauty-Umfrage und alles Wissenswerterund ums Thema Botox gibt's im Netz auf dgbt.de.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Dr. Anika BurkardTel.:069/97171129Mail:anika.burkard@3k-kommunikation.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft f?r ?sthetische Botulinumtoxin-Therapie e. V, übermittelt durch news aktuell