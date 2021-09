Vorsicht Inflation – steigen die Preise dauerhaft

Liebe Leser,

die Inflationsrate steigt. Das können Sie allenthalben mit dem Zusatz lesen, dass dies nur „vorübergehend“ sei. Die Konjunktur werde sich aktuell erholen – und damit steigen die Preise. Sichtbar ist dies u.a. an den Energiepreisen, da die Nachfrage aus China so ungewöhnlich hoch ist. Ist demnach alles in Butter? Sie sollten sich nicht darauf verlassen.