Vorsicht vor Henna-Tattoos im Urlaub

Hamburg (ots) - Henna-Tattoos sind bei vielen Urlaubern alsSouvenir beliebt. Schon im alten Ägypten wurden mit dem rotbraunenFarbstoff, der aus den Blättern des Hennastrauches (Lawsonia inermis)gewonnen wird, Haare, Nägel und Finger gefärbt. Noch heute wird Hennain vielen Teilen der Welt zu ornamentalen Körperbemalungen verwendet,die rituelle wie auch kosmetische Zwecke haben. Bei Henna-Tattooswerden keine Farben unter die Haut gestochen, sie verschwinden in derRegel nach wenigen Wochen.Dennoch sind Henna-Tattoos nicht ohne Risiko: Um echtem Henna eineintensivere Farbnuance zu verleihen und die Einwirkzeit von bis zuacht Stunden zu verkürzen, wird häufig Paraphenylendiamin (PPD)beigemengt. PPD ist ein schwarzer Farbstoff, das als Kontaktallergenbelegt ist. Darauf weist die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH), Hamburg,hin.Die Symptome einer allergischen Reaktion treten meist erst nachder Rückkehr aus dem Urlaub auf: Juckreiz, Rötungen und Bläschen.Einige Menschen entwickeln darüber hinaus nässende, teilweiseverkrustete Hautveränderungen innerhalb der Zeichnung. Die Folge sindoft Narben, die ein Leben lang sichtbar bleiben. Einmal auf PPDsensibilisiert, kann der künstliche Farbstoff, der in geringen Mengenin Haarfärbemitteln, Textilien, Kunstoffen u.a. vorkommt, immerwieder allergische Reaktionen auslösen.Schutz vor gefährlichen Henna-TattoosEntscheidet man sich dennoch für dieses Urlaubssouvenir, sollteFolgendes beachtet werden: Schwarzes Henna ist niemals natürlich undenthält meist PPD. Gibt der Händler eine kurze Einwirkzeit von zweiStunden an, suchen Sie einen Tattoo-Künstler auf, der rotbraunesHenna anbietet, das bis zu acht Stunden einwirken muss.Über die DSHPro Jahr sterben mehr als 10.000 Menschen in Deutschland nacheinem Haushaltsunfall. Mehr als 7,1 Millionen Bundesbürger verletzensich pro Jahr in den vermeintlich sicheren eigenen vier Wänden, beider Gartenarbeit, beim Heimwerken, beim Sport oder bei anderenFreizeitaktivitäten. Die gemeinnützige Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH)will mit ihrer Arbeit dazu beitragen, diese hohen Unfallzahlen zusenken. Mehr Infos auf www.das-sichere-haus.de.