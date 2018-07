Vorsicht an der Grenze / Eigenmächtige Zaun-Neubauten können zum Problem werden (FOTO)

Berlin (ots) -Wer eine jahrelang allseits akzeptierte Grenzlösung zwischen zweiGrundstücken unvermittelt und eigenmächtig verändert, der muss mitrechtlichen Schwierigkeiten rechnen. Auf ein entsprechendes Urteilweist der Infodienst Recht und Steuern der LBS hin.(Bundesgerichtshof, Aktenzeichen V ZR 8/17)Der Fall: Die Grundstücke zweier Nachbarn waren durch einenMaschendrahtzaun mit einer Höhe von 65 bis 107 Zentimetern alsgemeinsame Grenzeinrichtung getrennt. Doch dann errichteten dieMieter des einen Grundstücks unmittelbar hinter dem Maschendrahtzaunzusätzlich einen 180 Zentimeter hohen Holzflechtzaun, ohne zuvor eineZustimmung der Nachbarn eingeholt zu haben. Um die Beseitigung der"Grenzanlage" ging es in der Folgezeit durch mehrereGerichtsinstanzen hindurch, bis schließlich der Bundesgerichtshof(BGH) ein letztes Wort in dieser Angelegenheit sprach.Das Urteil: Der zusätzliche Holzflechtzaun musste verschwinden.Zuvor, so die BGH-Richter, habe es nur den unauffälligenMaschendrahtzaun gegeben. Nun aber sei eine besonders markanteAbgrenzung hinzugekommen, die der Nachbar nicht akzeptieren müsse.Der objektiven Beschaffenheit nach diene auch der neue Zaun beidenGrundstücken, weswegen er nicht ohne Zustimmung des Nachbarn hätteerrichtet werden dürfen.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell