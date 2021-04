Vorsicht, Fool! Achte im nächsten Crash auf die Nuance dieses Warren-Buffett-Zitats!

Es ist schon lange bekannt, dass eine Einstellung, wie Warren Buffett sie pflegt, in einer Korrektur oder einem Crash hilfreich sein kann. Das Orakel von Omaha definiert einen starken Crash als eine günstige Chance. Egal ob Socken oder Aktien: Der Starinvestor kauft schließlich stets gerne Qualität zu einem günstigen Preis.

Ein erstes Zitat von Warren Buffett, das hilfreich sein kann, um einen Crash als eine günstige, einmalige Chance zu interpretieren. Es gibt jedoch noch weitere Klassiker, die besonders metaphorisch oder eindrucksvoll sind.

Lass uns heute daher einen Blick auf ein Zitat von Warren Buffett riskieren, das in diesem Sinne besonders interessant ist. Eine Nuance sollten Foolishe Investoren dabei jedoch nicht aus den Augen verlieren, denn gerade sie könnte entscheidend sein, was das Ausnutzen einer solchen volatilen Phase angeht.

Warren Buffett nutzt sehr häufig eine stark metaphorische Sprache, wenn es um das Aufzeigen der Möglichkeiten für das erfolgreiche Investieren geht. So hat er beispielsweise einmal zu einem Crash und der Chance, in diesem reich zu werden, das Folgende gesagt:

Every decade or so, dark clouds will fill the economic skies, and they will briefly rain gold.