Vorsicht Bonusfalle: Stromtarife im Folgejahr oft teurer als Grundversorgung

Berlin (ots) - Bundesweit konkurrieren rund 800 Stromanbieter umdie Gunst der Verbraucher. Um in diesem Wettbewerb neue Kunden zugewinnen, zahlen viele Stromanbieter im ersten Jahr Boni, die denStromtarif senken. Fallen diese Boni im zweiten Jahr weg, liegen dieKosten für Verbraucher jedoch oft über denen des teurenGrundversorgertarifs. Das hat eine aktuelle Untersuchung von rund 250Tarifen in zwölf Städten des Verbraucher-Ratgebers Finanztip ergeben.Stromtarife weichen in vielen Orten um bis zu 35 Prozentvoneinander ab. Eigentlich bildet der sogenannte Grundversorgertarifdas obere Ende des Preisspektrums. Das ist jedoch nicht grundsätzlichso: Viele Stromtarife, die im ersten Jahr sehr hohe Rabatte oder Bonienthalten, mit denen neue Kunden angelockt werden sollen, sind imFolgejahr teurer als der örtliche Grundversorgertarif. "In diesenTarifen ist der Grund- und Arbeitspreis enorm hoch", sagt InesRutschmann, Energie-Expertin bei Finanztip. "Bei einem angenommenenVerbrauch von 3.500 Kilowattstunden pro Jahr überstieg in einem Fallder Tarif den örtlichen Grundversorger um 220 Euro." Knapp die Hälfteder von Finanztip untersuchten Angebote wären im Folgejahr mindestens50 Euro teurer als in der Grundversorgung.Kein Sonderkündigungsrecht, wenn Bonus wegfälltDa es für Verbraucher physikalisch keinen Unterschied macht, werden Strom liefert, kommt dem Strompreis eine entscheidende Bedeutungzu. "Viele Unternehmen versuchen, über möglichst günstige Angeboteneue Kunden zu gewinnen", erklärt Rutschmann. Dieser Wettbewerbfindet meist auf Vergleichsportalen statt. "Durch die Boni werden dieTarife günstiger und so ganz oben im Portal angezeigt." Wer unbedarftzuschlägt, kann leicht in die Bonusfalle tappen. Denn viele Tarifeverlängern sich nach Ablauf der Vertragslauzeit automatisch um einweiteres Jahr. "Da es sich beim Wegfall eines Bonus' nicht um einePreiserhöhung im rechtlichen Sinn handelt, haben Verbraucher keinSonderkündigungsrecht." Wer nicht kündigt, hängt im teuren Tariffest.Tarife immer ohne Bonus vergleichenVerbraucher sollten Stromtarife immer ohne Boni und Rabattevergleichen. Das geht zum Beispiel auf den Vergleichsportalen. "Inden Tarifdetails zeigen Check24 und Verivox die Kosten eines Tarifsohne Boni und Rabatte an", sagt Rutschmann. "Liegen diese Kosten überdenen des örtlichen Grundversorgers, sollten Verbraucher die Fingerdavonlassen." Um dieses Problem zu verhindern, hat Finanztip eineneigenen Strom-Vergleichsrechner gebaut, der sämtliche Tarife mit Boniauf Wunsch aussortiert. Wer sich trotzdem entscheidet, den Bonusmitzunehmen, sollte den Tarif auf alle Fälle rechtzeitig kündigen."Oft beträgt die Kündigungsfrist drei Monate vor Ende derVertragslaufzeit", so Rutschmann. "Wer auf der sicheren Seite seinwill, sollte den Vertrag nach Ablauf des Widerrufsrechts unmittelbarwieder kündigen."So hat Finanztip getestetFinanztip hat im Juli 2018 geprüft, wie häufig Bonustarife imzweiten Vertragsjahr mehr kosten als der örtlicheGrundversorgertarif. Vorausgesetzt wurde, dass die Preise in allenTarifen stabil bleiben oder sich gleichmäßig ändern. Insgesamt wurdenrund 250 Tarife in zwölf Städten untersucht. Grundlage war einMusterhaushalt mit einem Stromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden imJahr. So hat Finanztip getestetFinanztip hat im Juli 2018 geprüft, wie häufig Bonustarife imzweiten Vertragsjahr mehr kosten als der örtlicheGrundversorgertarif. Vorausgesetzt wurde, dass die Preise in allenTarifen stabil bleiben oder sich gleichmäßig ändern. Insgesamt wurdenrund 250 Tarife in zwölf Städten untersucht. Grundlage war einMusterhaushalt mit einem Stromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden imJahr. Bei den jeweils 20 günstigsten Stromangeboten auf den PortalenVerivox und Check24 wurden die Kosten ohne Bonuszahlungen mit denKosten in der Grundversorgung am jeweiligen Ort verglichen. Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Geschäftsführer: Hermann-Josef Tenhagen, Marcus Wolsdorf, Dr. FabianDanySitz der Gesellschaft: Berlin | Amtsgericht: Charlottenburg | HRB162233 B