Vorsicht bei BioMerieux: Geht es jetzt um die Wurst?

Ein recht selten zu beobachtendes Bild prägt derzeit die Stimmung der Marktteilnehmer in Social Media hinsichtlich des Titels BioMerieux (FR0013280286, Aktueller Wert: 91,15 EUR, 09:34 Uhr MEZ). Seit Donnerstag, 16.01. und damit so lange wie schon seit Monaten nicht mehr hält sich der Sentimentwert für den Titel aus dem Gesundheitsausrüstung und -dienstleistungen-Bereich konstant im negativen Bereich; kein einziges Mal wurde die Null-Linie Richtung positivem Bereich durchbrochen. Es wird momentan überdurchschnittlich viel diskutiert über den BioMerieux in Social Media, der Buzz-Wert liegt bei 385% (Durchschnitt: 100%). Das Sentiment beträgt bei dieser Kommunikationsstärke -84 Punkte von max. -100 Punkten. Dagegen hat die Stimmung für die Aktie Masimo, auch eine Aktie aus dem Gesundheitsausrüstung und -dienstleistungen-Bereich, in den vergangenen Tagen gedreht und notierte gegen 09:26 Uhr MESZ bei +58 Punkten.

Zur Berechnung von Buzz und Sentiment-Werten für die Finanzmärkte wertet StockPulse täglich mehrere Millionen Nachrichen, Forenbeiträge, Kommentare und Tweets aus. Die Sentiment-Daten von StockPulse sind als sehr kurzfristige Indikatoren zu verstehen und werden fortlaufend aktualisiert. StockPulse ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Big Data-Analysen für die Finanzmärkte.