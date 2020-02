Vorsicht, Bandscheibenvorfall: Eine Gefahr für die Rückengesundheit? (FOTO)

Bremervörde (ots) - "Wann operativ, wann konservativ behandeln?" titelte einanerkanntes Fachmagazin vor kurzer Zeit. Das Thema: Bandscheibenvorfälle. Beiüber der Hälfte aller 40-Jährigen sind bereits Abnutzungen der Bandscheibensichtbar, im hohen Alter ist das bei 90 Prozent aller Menschen der Fall.Tatsächlich machen Bandscheibenvorfälle jedoch weniger als fünf Prozent derorthopädischen Diagnosen aus. "Selbst wenn eine Bandscheibe verantwortlich fürdie Schmerzen sein sollte, lassen sich die Beschwerden meist gut ohne OPbehandeln", so der Hamburger Orthopäde Dr. Martin Buchholz. In Zusammenarbeitmit der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. erläutert der Facharzt, welcheVorboten es für Bandscheibenvorfälle gibt und welche Präventionsmaßnahmen sicheignen.Wie funktioniert die Wirbelsäule?Unsere Wirbelsäule ist eine perfekt aufeinander abgestimmte Stützkonstruktionaus Wirbelkörpern, Facettengelenken, Bandscheiben, Muskeln, Sehnen und Bändern.Insgesamt 24 freie Wirbel bilden zusammen mit den beiden verschmolzenen WirbelnSteißbein und Kreuzbein und den 23 Bandscheiben die charakteristischeDoppel-S-Form. Die Bandscheiben setzen sich aus einem festen äußeren Ring mithintereinander geschichteten Faserstrukturen und einem innenliegenden Kern ausGallertmasse zusammen. Wenn die Bandscheibe belastet wird, verliert sie anFlüssigkeit und schrumpft. Über Nacht saugen sich die Bandscheiben wieder mitFlüssigkeit voll und regenerieren sich. Durch die Aufnahme und Abgabe vonFlüssigkeit wird die Bandscheibe mit Nährstoffen versorgt.Wie kommt es zum Bandscheibenvorfall?Bei einem Bandscheibenvorfall tritt der Gallertkern der Bandscheibe durch denFaserring, der ihn umgibt. Drückt die ausgetretene Masse auf einen Nervbeziehungsweise auf das Rückenmark, kann dies starke Schmerzen und eventuellsogar ein Taubheitsgefühl in den Extremitäten verursachen. "Typisch für einenklassischen Bandscheibenschmerz ist, dass er gar nicht so stark dort auftritt,wo der Bandscheibenvorfall stattfindet, also im Bereich der Lendenwirbelsäule,sondern in Bein und Fuß ausstrahlt", so Dr. Buchholz. Das liegt daran, dassbesonders häufig der untere Rückenbereich und der Ischiasnerv betroffen sind.Wann zum Arzt, wenn der Rücken schmerzt?"Rückenschmerzen werden von den Patienten fast immer mit einemBandscheibenvorfall assoziiert", berichtet der Hamburger Orthopäde aus seinerPraxis. Allerdings ist nur in sehr seltenen Fällen ein akuterBandscheibenvorfall Grund für die Beschwerden. Weitaus häufiger sindVerschleißerscheinungen als Folge von Fehl- oder Überbelastungen sowiefunktionelle Schmerzen ohne konkrete Ursache Auslöser der Beschwerden. Meistbessern sich die Beschwerden durch Bewegung und Physiotherapie sowie einekurzzeitige Einnahme von Schmerzmitteln wieder.Achtsam sein sollte man dagegen bei beginnenden Lähmungserscheinungen undKribbeln in Armen und Beinen - sie gehören zu den typischen Symptomen einesBandscheibenvorfalls. Sind die Lendenwirbel betroffen, können Patienten sichkaum noch auf Ferse oder Zehenspitzen stellen, bei einem Vorfall an derHalswirbelsäule können Finger und Arme taub werden. Auch ruckartige Bewegungen,wie Husten oder Niesen, können dann extreme Schmerzen auslösen. Meist sind dieBetroffenen so stark davon beeinträchtigt, dass sie umgehend einen Arztaufsuchen. Bandscheibenvorfälle können jedoch auch harmlos und fast ohneSymptome ablaufen und werden dann häufig erst bei Routineuntersuchungenfestgestellt. Treten Symptome auf, spricht dies meist dafür, dass dieverrutschte Bandscheibe gegen Nervenwurzeln, das Rückenmark oder Nervenfasern inder Lendenwirbelsäule drückt.Wer vermutet, betroffen zu sein, sollte in jedem Fall seinen Hausarzt aufsuchen.Schmerztabletten und Bewegung helfen zwar zur kurzzeitigen Überbrückung, könneneinen Arztbesuch aber nicht ersetzen. Der Hausarzt kann durch eine Befragung unddie körperliche Untersuchung schnell feststellen, ob ein Bandscheibenvorfallvorliegt und an einen Orthopäden oder Neurologen überweisen.Muss operiert werden?In mehr als 90 Prozent der Fälle ist eine konservative Therapie ohne Operationausreichend. Eine bildgebende Untersuchung, etwa ein MRT, sollte zudem erstdurchgeführt werden, wenn nach mindestens sechswöchiger konsequenter Therapie -meist ein Mix aus Schmerzmedikation, lokaler Infiltrationsbehandlung (Spritzen),leichter Bewegung und Physiotherapie - keine Besserung eingetreten ist. AuchEntspannungsübungen und Wärmeanwendungen tun dem Rücken gut. Eine alternativekonservative Behandlungsmethode ist die sogenannte PRT (PeriradikuläreTherapie). "Bei dieser Methode wird ein Schmerzmedikament, meist einLokalanästhetikum in Kombination mit einem Kortisonpräparat, direkt an diebetroffene Nervenwurzel gespritzt", erklärt Dr. Buchholz.Belastete Bandscheiben verhindernBewegung beeinflusst nicht nur den Krankheitsverlauf positiv, sondern wirkt auchvorbeugend. Zu den häufigsten Ursachen für Bandscheibenvorfälle gehört nämlichneben altersbedingter Abnutzung und falscher Belastung der Bewegungsmangel."Generell sollte so viel Aktivität wie möglich in den Alltag integriertwerden.", erklärt Dr. Buchholz. Die gute Nachricht: Wer aktiv vorbeugen möchte,kann selbst bereits viel tun. Es muss kein straffes Sportprogramm sein. Schonkleine Bewegungspausen im Alltag, in Form von Spaziergängen oder Treppen stattdem Fahrstuhl, helfen bereits. Mehr Bewegung beugt auch Übergewicht vor, das dieBandscheiben ebenfalls belastet. Auch Drehbewegungen unter Last können zu einemBandscheibenvorfall führen - diese sollten vermieden und der Rücken guttrainiert werden.Ergonomische Möbel unterstützen ebenfalls: Sie verhindern Fehlhaltungen undfördern Bewegung durch häufige Positionswechsel. Zuhause kann etwa aufrückengerechtes Sitzmobiliar in Wohn- und Esszimmer sowie eine rückenfreundlicheMatratze geachtet werden, im Büro sind Aktiv-Bürostühle und einSteh-Sitz-Arbeitsplatz sinnvoll. Kurz und bündigBei einem akuten Bandscheibenvorfall liegt der Gedanke an eine Operation nahe -in den meisten Fällen lässt er sich jedoch auch mit einer konservativen Therapiesehr gut behandeln. Darauf weisen der Hamburger Orthopäde Dr. Martin Buchholzund die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. hin und erklären auch, wann einBandscheibenvorfall behandlungsbedürftig wird und welche UrsachenRückenschmerzen noch haben können. Auch präventiv kann man einiges tun: VielBewegung, die Vermeidung von Fehlhaltungen und ergonomische Möbel helfen, einemBandscheibenvorfall vorzubeugen. 