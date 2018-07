"Die Vorsehung" mit Anthony Hopkins und Colin Farrell im ZDF / Auftakt der Spielfilmreihe "Montagskino Fantasy" (FOTO)

Mainz (ots) -Nervenkitzel in Folge im ZDF: An fünf aufeinanderfolgendenMontagen, jeweils 22.15 Uhr, präsentiert das ZDF die Spielfilmreihe"Montagskino Fantasy". Den Auftakt bildet am 9. Juli 2018 derMystery-Thriller "Die Vorsehung", den das ZDF als Free-TV-Premierezeigt.In dem Thriller des brasilianischen Regisseurs Afonso Poyarttappen die FBI-Agenten Joe Merriwether (Jeffrey Dean Morgan) undKatherine Cowles (Abbie Cornish) bei ihren Ermittlungen in einerSerie mysteriöser Mordfälle völlig im Dunkeln. Es gibt weder einnachvollziehbares Motiv noch einen Verdächtigen. Merriwether bittetden Psychoanalytiker Dr. Clancy (Anthony Hopkins), der hellseherischeFähigkeiten hat, um Unterstützung bei den Ermittlungen. Tatsächlichführen seine "Vorsehungen" zu hilfreichen Ergebnissen. Doch auch derKiller verfügt über besondere Fähigkeiten und spielt mit denErmittlern ein perfides Spiel.Am Montag, 16. Juli 2018, 22.15 Uhr, folgt derZeitschleifen-Science-Fiction-Film "Edge of Tomorrow", der Tom Cruiseals Major Bill Cage gegen fiese Aliens in die Schlacht ziehen unddabei immer wieder aufs Neue sterben lässt. Regisseur Doug Limanerzählt diese "Und täglich grüßt das Murmeltier"-Variante mit einemAugenzwinkern, viel Action und zahlreichen unerwarteten Wendungen.In Tarsem Singhs Science-Fiction-Thriller "Self/less -Der Fremdein mir" am Montag, 23. Juli 2018, 22.15 Uhr, spielt Ben Kingsleyeinen krebskranken Bauunternehmer, der den Tod überlisten will. Erlässt sein Bewusstsein in einen jüngeren Körper, dargestellt von RyanReynolds, transferieren - mit schrecklichen Folgen.Am Montag, 30. Juli 2018, 22.15 Uhr, steht der deutscheCyber-Thriller "Who Am I - Kein System ist sicher" desGenrespezialisten Baran bo Odar auf dem Programm. Tom Schilling,Elyas M'Barek, Wotan Wilke Möhring und Antoine Monot, Jr. spielen dieMitglieder der Hackergruppe "CLAY", die gesellschaftskritischeCyber-Angriffe durchführt - bis das BKA auf sie aufmerksam wird.In dem Found-Footage-Film "Storm Hunters" von Steven Quale ist amMontag, 6. August 2018, 22.15 Uhr, ein furchtloses Team ausDokumentarfilmern auf dem Weg in das sagenumwobene Auge einesHurrikans und setzt für die Aufnahmen das eigene Leben aufs Spiel.Zur gleichen Zeit sucht der alleinerziehende Vater Gary Morris(Richard Armitage) verzweifelt nach seinem Sohn.https://presseportal.zdf.de/pm/montagskino-fantasy-5/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/montagskinofantasyPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell