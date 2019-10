"Vorschrift ist Vorschrift!" Frank Rosin präsentiert die absurdesten Behördenfälle Deutschlands - ab Herbst in SAT.1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -Behördenirrsinn made in Germany! Mit der neuenSAT.1-Comedy-Panelshow "Vorschrift ist Vorschrift" taucht Frank Rosinab Herbst 2019 ein in den deutschen Paragraphendschungel undpräsentiert die absurdesten Behördenfälle Deutschlands. Einfach irre:Ein prominentes Panel aus Comedians geht dabei den kuriosen - undwahren! - Fällen auf den Grund und führt deutsches Beamtentum adabsurdum...Frank Rosin: "'Vorschrift ist Vorschrift'" ist das perfekte Formatfür mich, denn kein Mensch kann sich so sehr über Behördenmurks undunsinnige Vorschriften aufregen wie ich. Das wird ein Spaß, wenn ichgemeinsam mit unserem Prominenten-Panel in die Untiefen des deutschenParagraphendschungels eintauchen kann. Ein spannendes Thema, dennwahrscheinlich hat jeder mit Behördenfällen schon seine Erfahrungengemacht."Produziert wird die neue Show von Constantin Entertainment."Vorschrift ist Vorschrift" ist ein Lizenzformat von Puls 4Österreich. Dort läuft das Satire-Format seit 2017 erfolgreich unterdem Titel "Vurschrift is Vurschrift"."Vorschrift ist Vorschrift", zwei Folgen ab Herbst 2019 in SAT.1Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188BildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80 822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell