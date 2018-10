Vorsätzlich sittenwidrige Schädigung durch die Volkswagen AG

Düsseldorf (ots) -Mit dem Oberlandesgericht Köln bestätigt nunmehr erstmals einnordrhein-westfälisches Oberlandesgericht die Rechtsauffassung derRechtsanwälte Rogert & Ulbrich, dass die Volkswagen AG den Klägernach dem von den Anwälten vorgetragenen Tatsachenstoff vorsätzlichund sittenwidrig geschädigt habe. Der 15. Senat des Oberlandesgerichtführt dazu aus, dass dies zur Konsequenz habe, dass die Volkswagen AGauch dann den Kaufpreis unter Anrechnung der individuell gezogenenNutzungen zu erstatten habe, wenn es sich bei dem gekauften Fahrzeugum einen Audi, Seat oder Skoda handele. Die Schädigungshandlung könneauch bereits in dem Inverkehrbringen des mangelhaften Motors mit derden Mangel beinhaltenden Systemsteuerungssoftware gesehen werden. Eskomme deshalb nicht darauf an, dass Volkswagen selbst Herstellerinsei (Beschluss des OLG Köln vom 27.09.2018, Az: 15 U 104/18). Bei demstreitgegenständlichen Fahrzeug handelte es sich nämlich um einenAudi A1 mit einem 1.6 TDI Motor. Gleichwohl wurde nicht die Audi AG,sondern die Volkswagen AG als Herstellerin des Motors in Anspruchgenommen.Die Entscheidung des Senats fügt sich nahtlos in die Linie, diebereits weitere Senate des Oberlandesgerichts Köln vertreten hätten.Darauf weist auch der Senat in seinem Hinweisbeschluss hin, umdeutlich zu machen, dass es sich hier um eine grundsätzliche Haltungmehrerer OLG-Senate des Oberlandesgerichts Köln handelt.Rückendeckung erfährt das Oberlandesgericht Köln durch dasOberlandesgerichte Karlsruhe und das Oberlandesgericht Oldenburg. DasOberlandesgericht Oldenburg erteilte am 19.06.2018 gleichlautendeHinweise zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung (Az: 2 U 9/18).Wörtlich heißt es dort:"... weist der Senat in Vorbereitung auf die anstehende mündlicheVerhandlung noch darauf hin, dass der Senat bei derzeitiger Würdigungdes Sach-und Streitstandes davon ausgeht, dass das Landgericht dietatbestandlichen Voraussetzungen des §§ 826 BGB zu Recht bejaht hat."Das Oberlandesgericht Karlsruhe führt im Verfahren 13 U 17/18 ineinem Hinweis vom 06.07.2018 weiter aus: "Nach vorläufigerRechtsauffassung des Senats spricht auch deutlich mehr für eineHaftung der VW AG auf Schadensersatz nach § 826 BGB als dagegen. Obdie Haftung auch über § 831 BGB begründet werden kann, was nach demBußgeldbescheid der Staatsanwaltschaft Braunschweig durchaus im Raumsteht, hängt vom Parteivortrag in den jeweiligen Verfahren ab."Rechtsanwalt Prof. Dr. Rogert freut sich für die von der KanzleiRogert & Ulbrich vertretenen Mandanten und erklärt: "Aufgrund derimmer deutlicher werdenden Linie der Oberlandesgerichte dürfen dieGeschädigten sich ermutigt sehen, den Klageweg zu wählen. Es istdavon auszugehen, dass die wenigen verbleibenden Landgerichte (33 von115), die derartige Klagen als unbegründet erachten, dieseEntwicklung mit Sorgenfalten beobachten."Pressekontakt:Prof. Dr. Marco RogertRogert & UlbrichRechtsanwälte in PartnerschaftKönigsallee 2b40212 DüsseldorfTel: 0211310638-0www.auto-rueckabwicklung.deRogert@ru-law.deOriginal-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell