Vorsätze weltweit - So unterscheiden wir Deutsche uns vom Rest der Welt

Berlin (ots) -Deutsche wünschen sich mehr persönliche Freiheit- Weltweit steht die eigene Gesundheit im Fokus- Amerikaner wollen bessere Menschen seinGute Vorsätze sind meist schnell gefasst, gut gemeint, feierlichbeschlossen und prompt wieder verworfen. Nichtsdestotrotz möchtenJahr für Jahr etliche Menschen mit dem Rauchen aufhören und mehrSport treiben. Das Vergleichsportal Netzsieger (www.netzsieger.de)hat weltweit die beliebtesten Vorsätze analysiert und erläutert, wieunterschiedlich die Bedürfnisse und Ziele von Kontinent zu Kontinentsind.Der Klassiker unter den guten Neujahrsvorsätzen - "mit dem Rauchenaufhören" - hat es dieses Jahr in Deutschland und auch weltweit nichtmal in die Top drei geschafft. Das geht aus einer Analyse desVergleichsportals Netzsieger (www.netzsieger.de) von Vorsatzumfragenaus aller Welt hervor. Der beliebteste Vorsatz hierzulande ist"Stress abbauen". Auf Platz zwei folgt "mehr Zeit mit der Familie undFreunden verbringen". Viele fühlen sich anscheinend durch ihren Berufin ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt, immerhin arbeitet jedervierte Deutsche zwischen 18 und 23 Uhr. 1992 war es noch jedersiebte."Mehr Bewegung" global auf Platz einsDer weltweit am häufigsten gefasste Neujahrsvorsatz, "MehrBewegung", schafft es in Deutschland immerhin auf Platz drei.Insgesamt ist die Verbesserung der eigenen Gesundheit einmultinationaler Vorsatz. So steht auf Platz zwei eine "GesundeErnährung", dies wünschen sich neben den Österreichern, Spanier,Chinesen und Mexikanern vor allem die Finnen sowie Briten.Alles in allem scheinen die Briten am wenigsten zufrieden mitihrer Gesundheit zu sein. Der weltweite Platz drei "Abnehmen" ist inGroßbritannien der zweitwichtigste Vorsatz, auf dem ersten Platzthront "Mehr Bewegung".Neujahrsvorsätze verdeutlichen gesellschaftliche Prägungen undStrömungenWie unterschiedlich Neujahrsvorsätze von Land zu Land sein können,verdeutlicht der Blick nach Deutschland, Frankreich und Italien. Sowünschen sich Deutsche und Franzosen mehr Zeit mit der Familie zuverbringen - Italiener hingegen möchten mehr Unabhängigkeit von derFamilie. Im Gegensatz zu Deutschen und Franzosen ziehen Italienerrelativ spät von Zuhause aus - Männer im Durchschnitt mit über 30Jahren und Frauen mit rund 29.Völlig aus der Reihe fallen die Vorsätze der Türken. Sie wollenmehr reisen, mehr lesen und eine neue Sprache lernen. Den Australiernhingegen liegt die Verbesserung ihrer finanziellen Situation amHerzen. So findet sich auf Platz eins "Schulden begleichen", gefolgtvon "Geld sparen" und "einen neuen Job finden".Besonders vielfältig sind die Vorsätze der US-Amerikaner: Inerster Linie wollen sie "bessere Menschen werden", gefolgt von"Abnehmen/mehr Bewegung" und Platz drei belegt "Geld sparen"Das komplette Ranking sowie eine Infografik zu den weltweitbeliebtesten Neujahrsvorsätzen und weitere Fakten finden Sie unterhttp://ots.de/qR6xm