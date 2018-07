Vorrunden-Aus der DFB-Elf: Oliver Bierhoff zu Gast im ZDF-WM-Studio (FOTO)

Mainz (ots) -DFB-Teammanager Oliver Bierhoff ist am Freitag, 6. Juli 2018, Gastbei ZDF-Moderator Oliver Welke im ZDF-WM-Studio in Baden-Baden. Derfrühere Nationalspieler und langjährige DFB-Funktionär wird sich imRahmen der "ZDF WM live"-Sendung nach dem ersten Viertelfinal-Spielgegen 18.30 Uhr zum frühzeitigen Ausscheiden der DFB-Auswahl bei derFußball-Weltmeisterschaft in Russland äußern.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Nach dem frühen Scheitern derNationalmannschaft gibt es viele Aspekte rund um das Team, diedringend aufgearbeitet werden müssen. Dafür haben wir mit OliverBierhoff ausführlich Gelegenheit."Oliver Welke und Oliver Kahn führen die Zuschauer bereits ab 15.05Uhr durch den zehnten ZDF-WM-Tag. Auf dem Programm stehen die erstenbeiden WM-Viertelfinal-Spiele: Um 16.00 Uhr trifft Uruguay aufMitfavorit Frankreich. Live-Reporter im Stadion von Nischni Nowgorodist Oliver Schmidt. Ab 20.00 Uhr folgt in Kasan dieViertelfinalbegegnung zwischen Rekordweltmeister Brasilien und denstarken Belgiern. Béla Réthy kommentiert.https://presseportal.zdf.de/pm/die-fifa-fussball-wm-2018-live-im-zdf/http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell