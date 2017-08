Vorreiter: BKK·VBU bezahlt Gentest bei Brustkrebs

Berlin (ots) - Dank neuer diagnostischer und therapeutischerEntwicklungen lässt sich Brustkrebs heute oft effektiv und schonendbehandeln.Entscheidend für die Therapiewahl sind die genaue Abschätzung desRückfallrisikos und die Wahrscheinlichkeit, dass sich Metastasenausbilden. Genexpressionstests der zweiten Generation helfen bei derEntscheidung, ob eine Chemotherapie notwendig ist. Deshalb bietet dieBetriebskrankenkasse Verkehrsbau Union (BKK·VBU) in Kooperation mitdem Bundesverband Deutscher Pathologen e.V. ihren Kundinnen als eineder ersten Krankenkassen bundesweit die Kostenübernahme für diesemoderne Untersuchungsmethode an.Zahlreiche klinische Studien der letzten Jahre haben gezeigt, dassGenexpressionstests zuverlässig sind. Sie erlauben eine Prognose, obdie Patientin innerhalb der ersten zehn Jahre nach Diagnosestellungerneut krank wird und erleichtern ihr somit die Entscheidung füroder gegen eine Chemotherapie. Durch die gezielte Behandlung könnenvielen Patientinnen die oft erheblichen Nebenwirkungen erspartbleiben.Genexpressionstests der zweiten Generation messen die Genaktivitätdes Tumors (Tumorbiologie). Ebenso schließen sie wichtigeklinisch-pathologische Faktoren wie Tumorgröße und Anzahl betroffenerLymphknoten in das Ergebnis ein. Rückfallrisiken können mit dieserMethode genau vorhergesagt werden, die Zuverlässigkeit liegt bei 96Prozent.Zur Diagnosesicherung wird der Patientin mittels einer Biopsieeine Gewebeprobe entnommen, die der behandelnde Onkologe an einpathologisches Institut in Deutschland sendet. Dort wird das Gewebedurch einen Genexpressionstest analysiert. Die Ergebnisse liegen demArzt sehr schnell vor, sodass der weitere Verlauf der Therapiezeitnah geplant werden kann.Für die Kostenübernahme der Gentests müssen die beteiligten Ärzteam Vertrag der BKK·VBU und des Bundesverbands Deutscher Pathologene.V. teilnehmen.Pressekontakt:BKK·VBUSylvie RenzRedakteurin Presse | ÖffentlichkeitsarbeitLindenstraße 67, 10969 BerlinTel.: (0 30) 7 26 12-13 16E-Mail: sylvie.renz@bkk-vbu.deOriginal-Content von: BKK VBU, übermittelt durch news aktuell