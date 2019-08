Vorratsspeicherung aller Autofahrten in Brandenburg: Piratenpartei erhebt Verfassungsbeschwerde

Berlin/Potsdam (ots) - Brandenburgs Polizei speichert mithilfe vonKennzeichenscannern des Vitronic-Konzerns ("Kesy") nunmehr bereitsseit über zwei Jahren flächendeckend, wann welcher Autofahrer wo aufder Autobahn unterwegs war. Diese Vorratsdatenspeicherung aufunbestimmte Zeit ist ein sehr fragwürdiges Alleinstellungsmerkmal derPolizeibehörde eines einzelnen Bundeslandes, das ganz klar gegengeltendes Recht verstößt. Dennoch ließ das Landgericht Frankfurt(Oder) die Klage eines betroffenen Autofahrers dagegen nicht zu, weiler nur "zufällig mitbetroffen" sei (Az. 22 Qs 40/19). Der Kläger,Marko Tittel von der Piratenpartei, schaltete daraufhin dasLandesverfassungsgericht ein.Ihm werde wirksamer Rechtsschutz verwehrt, schreibt Tittel inseiner am Wochenende dort eingereichten Beschwerdeschrift [1]. Wogezielt alle Autofahrten auf Vorrat gespeichert werden, könne voneiner "zufälligen Erfassung" keine Rede sein. Die brandenburgischeBewegungsdatenbank schaffe die Gefahr, zu Unrecht in Verdacht zugeraten und erzeuge einen ständigen Beobachtungsdruck, der mitherkömmlichen Ermittlungsmaßnahmen durch Ermittlungsbeamte nicht zuvergleichen sei. "Durch eine solche Bewegungs-Vorratsdatenspeicherungkann die Bewegungsfreiheit und die Ausübung anderer Grundrechtewesentlich eingeschränkt werden, wenn Verkehrsteilnehmer Nachteilebei Bekanntwerden ihrer Bewegungen befürchten (z.B. beiPresseinformanten, Versammlungsteilnehmern)", heißt es in derBeschwerdeschrift weiter.Ein von der Piratenpartei erstmals veröffentlichtes Formular derPolizei [2] beweist, wie einfach eine Vorratsspeicherung allerAutofahrten in Auftrag gegeben werden kann: Unter Vorlage einesrichterlichen Beschlusses zur Observation eines Beschuldigten könnenStaatsanwälte entweder die Sichtung bestimmter Kennzeichen meldenlassen oder aber Millionen von Fahrzeugbewegungen in Brandenburg aufVorrat speichern lassen.Die für den Dauerbetrieb der Kennzeichenscanner im"Aufzeichnungsmodus" verantwortliche Staatsanwaltschaft Frankfurt(Oder) findet, "wegen der wechselnden Tatfahrzeuge" sei "eineBeweisführung nur ordentlich möglich, wenn die während desAnordnungszeitraumes erfassten Kennzeichendaten für einen gewissenZeitraum den Strafverfolgungsbehörden verfügbar bleiben. Nur sokönnen erst später bekannt gewordene weitere Fahrzeuge ... in denAbgleich mit eingezogen werden.""Sämtliche Fahrzeuge, die an den Scannern vorbei fahren, werdenvon Kesy aufgezeichnet und dauerhaft gespeichert", kritisiert GuidoKörber, Vorsitzender der Brandenburger Piratenpartei. "Das ist einEingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung derBürger, für den es keine Rechtsgrundlage gibt. Für die Piratenparteiist eine verdachtslose Massenerfassung unbescholtener Autofahrerinakzeptabel!"Hintergrund: Brandenburgs Polizei betreibt elf stationäreKennzeichenscanner an neuen Standorten im Land. Die meisten davonveröffentlicht die Piratenpartei im Internet in einer Karte und ruftzur Mithilfe bei der Suche nach den weiteren Standorten auf:https://www.piratenpartei.de/kfzscanQuellen/Fußnoten:[1] Beschwerdeschrift: http://ots.de/2Pua2t[2] KESY-Auftragsformular: http://ots.de/qAzgsvPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell