Vorratsdatenspeicherung erneut vor dem EuGH

Berlin/Luxemburg (ots) - Heute und morgen verhandelt derEuropäische Gerichtshof (EuGH) über die unterschiedsloseVorratsdatenspeicherung in Frankreich (C-511/18), Belgien (C-520/18)und Großbritannien (C-623/17). Patrick Breyer, Bürgerrechtler undEuropaabgeordneter der Piratenpartei Deutschland erklärt dazu:"Die Aufzeichnung von Informationen über die alltäglicheKommunikation, Bewegung und Mediennutzung jedes Bürgers stellt diebislang größte Gefahr für unser Recht auf ein selbstbestimmtes undprivates Leben dar. Hunderte Menschen könnten in Dänemark wegenfalscher Vorratsdaten unschuldig verurteilt worden sein [1] - dasEuropäische Parlament wird sich in Kürze damit befassen.Telekommunikationsdaten sind besonders anfällig dafür, Unschuldigeungerechtfertigt strafrechtlichen Ermittlungen auszusetzen, unddürfen deshalb nicht ohne jeden Verdacht angehäuft werden.Es ist ein Skandal, dass wiederholte Urteile des EuGH's gegenVorschriften zur Vorratsdatenspeicherung von Europas Regierungen -einschließlich der Bundesregierung - ignoriert werden und dieEU-Kommission dabei untätig zusieht. Unter ständiger Beobachtung undAufzeichnung erlahmen Vielfalt und gesellschaftlicher Protest. Eineangepasste, erstarrte Gesellschaft hat keine Zukunft. Stoppen wirmassenhafte, anlasslose Überwachung! Dafür setze ich mich imEuropaparlament ein."Hintergrund: Dem Bundesverfassungsgericht liegen seit 2016Verfassungsbeschwerden gegen das schwarz-rote Gesetz zurVorratsdatenspeicherung vor, unter anderem eine von Digitalcourageund Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung unterstützte Beschwerde, inder auch Patrick Breyer Beschwerdeführer ist. Kurz vor Inkrafttretender Speicherpflicht Mitte 2017 setzten Gerichte das Gesetz bis zurendgültigen Entscheidung wieder aus, weil es die Grundrechte der ohneAnlass betroffenen Bürger verletze. Das Bundesverfassungsgericht hatnoch keinen Termin zur Verhandlung oder endgültigen Entscheidung überdie Verfassungsbeschwerden bekannt gegeben.Aus Sicht der Zivilgesellschaft ist eine verdachtsunabhängige undwahllose Vorratsspeicherung von Telekommunikationsdaten für vieleBereiche der Gesellschaft höchst schädlich: Sie beeinträchtigtvertrauliche Kommunikation in Bereichen, in denen Menschen aufVertraulichkeit angewiesen sind (z.B. Kontakte zu Psychotherapeuten,Ärzten, Rechtsanwälten, Betriebsräten, Eheberatern,Kinderwunschzentren, Drogenmissbrauchsberatern und sonstigenBeratungsstellen) und gefährdet damit die körperliche und psychischeGesundheit von Menschen, die Hilfe benötigen, aber auch der Menschenaus ihrem Umfeld. Wenn Journalisten Informationen elektronisch nurnoch über rückverfolgbare Kanäle entgegennehmen können, gefährdetdies die Pressefreiheit und beeinträchtigt damit elementareFunktionsbedingungen einer freiheitlichen demokratischenGesellschaft. Die verdachtsunabhängige und wahlloseVorratsdatenspeicherung schafft Risiken des Missbrauchs und desVerlusts vertraulicher Informationen über unsere persönlichenKontakte, Bewegungen und Interessen. Telekommunikationsdaten sindaußerdem besonders anfällig dafür, von Geheimdiensten ausgespäht zuwerden und Unschuldige ungerechtfertigt strafrechtlichen Ermittlungenauszusetzen.Quellen/Fußnoten:[1] Justizskandal in Dänemark:http://ots.de/gOWUrcSiehe auch die Pressemitteilung "Nie wieder Vorratsdatenspeicherung!"vom 24.07.2019:http://ots.de/4b2zeX