Vornado Realty: Heikles Investment oder sichere Bank?

Am 09.05.2019, 15:57 Uhr notiert die Aktie Vornado Realty an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 65,52 USD.

Wie Vornado Realty derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Vornado Realty hat mit einer Dividendenrendite von 3,96 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4,19%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der ""-Branche beträgt -0,23. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Vornado Realty-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Vornado Realty-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Vornado Realty-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Vornado Realty aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 77 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 16,67 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (66 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Vornado Realty somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Vornado Realty-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 68,69 USD. Der letzte Schlusskurs (66 USD) weicht somit -3,92 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (67,93 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,84 Prozent), somit erhält die Vornado Realty-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Vornado Realty-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.