Vorleseaktion für Kinder: SWR und NDR streamen live (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Was tun, wenn die Kinder zuhause sitzen, Beschäftigung brauchen und die Eltern im Homeoffice arbeiten? Die Schließung der Schulen und Kitas stellt Kinder und Eltern in ganz Deutschland vor große Herausforderungen. NDR und SWR starten angesichts dieser Situation gemeinsam mit bekannten Kinderbuchautorinnen und -autoren sowie ihren Verlagen eine ganz besondere Aktion unter dem Motto "live gelesen mit ...".Aus ihren privaten Wohnzimmern lesen Autorinnen und Autoren wie unter anderem Kirsten Boie, Cornelia Funke, Margit Auer, Isabel Abedi, Andreas Steinhöfel, Franziska Biermann und Antje von Stemm eine Stunde lang aus ihren Büchern für Kinder im Alter ab 5 Jahren vor. In einer Fragerunde im Anschluss können Kinder mit ihnen direkt in Kontakt treten.SWR und NDR streamen liveNDR und SWR streamen die Lesestunden ab Montag, 23. März, wochentags immer um 16.00 Uhr live auf www.ndr.de/mikado und www.kindernetz.de des SWR, den Facebook-Kanälen des NDR Fernsehens und SWR Fernsehens sowie über SWR-Kindernetz+ youTube Kanal. Durch den Stream führt die Tigerenten-Club Moderatorin Muschda Sherzada. Im Anschluss stehen die Lesestunden On demand zur Verfügung, unter anderem über den SWR-Kindernetz Podcast. Das NDR Kinderradio "Mikado" sendet Ausschnitte in seinem Sonderprogramm auf NDR Info Digital.Programm der ersten Vorlesewoche "live gelesen mit ..." von NDR und SWR: Den Anfang macht Kirsten Boie am Montag, 23. März. Die preisgekrönte Hamburger Schriftstellerin hat bereits mehr als 100 Kinder- und Jugendbücher geschrieben und Bestseller-Reihen wie "Ritter Trenk", "Thabo, Detektiv und Gentlemen" oder "Wir Kinder aus dem Möwenweg" verfasst. Sie zählt zu den Stars der deutschen Kinderbuch-Szene. "Jetzt wo die Kinder wochenlang zu Hause sein müssen und die Eltern im Homeoffice, hilft ja vielleicht auch so eine kleine Vorleseaktion. Wer weiß, vielleicht wird gerade jetzt manches Kind noch zum Leser", erklärt Kirsten Boie. Neben ihrer Arbeit als Autorin setzt sich Kirsten Boie besonders für die Leseförderung und eine Vielzahl sozialer Projekte ein.Isabel AbediAuch Isabel Abedi, Autorin der beliebten "Lola"-Reihe, war sofort begeistert von der Aktion. "Ich finde es wichtig, den Kindern zu signalisieren, dass wir in diesen Zeiten alle den Rat, Abstand zu halten, ernst nehmen - und freue mich riesig über Möglichkeiten wie diese, ihnen trotzdem mit Geschichten nah zu sein."Antje von StemmMit Antje von Stemm konnte für die Vorlese-Aktion ein Multitalent gewonnen werden: Die Autorin, Illustratorin und Papieringenieurin wird "Basteln mit Bordmitteln" zeigen. Franziska Biermann wird aus ihrem Buch "Jacky Marrone" lesen und einen "Ruckzuck-Zeichenkurs" anbieten. Mit dabei ist auch Nina Weger, Kinderbuchautorin aus Hannover, die für ihre lebendigen Lesungen bekannt ist und aus der Buchreihe "Saubande" lesen wird.Für die Woche von Montag, 30. März, haben bereits zugesagt: Die weltberühmte Autorin Cornelia Funke (u. a. "Tintenherz", "Drachenreiter", "Gespensterjäger") wird sich aus ihrer Wahlheimat Los Angeles zuschalten. Die "Die Schule der magischen Tiere" von Margit Auer hat zum Glück auch weiterhin geöffnet: Die Autorin nimmt die Kinder mit in die Klasse von Miss Cornfield. Die Schülerinnen und Schüler dort werden von Mr. Morrison mit magischen Tieren versorgt - Tieren, die mit ihren Gefährten sprechen können. Und Schriftsteller Andreas Steinhöfel wird eine "Dirk und Ich"-Geschichte beisteuern.Da auch bei der Produktion der Aktion der persönliche Kontakt zwischen Menschen so weit wie möglich vermieden werden soll, filmen sich die Autorinnen bei diesem Experiment selbst. Die Technik, Übertragungswege und Regie stellen NDR und SWR zur Verfügung.Informationen, auch unter: http://swr.li/swr-bekannte-buchautorinnen-lesen