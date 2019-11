Vorläufige Kennzahlen erste neun Monate 2019 / Telefónica Deutschland investiert, wächst stärker und überschreitet Marke von 50 Millionen Kundenanschlüssen (FOTO)

München (ots) -Telefónica Deutschland hat in den ersten neun Monaten sowohl im Mobilfunk alsauch im Festnetz ein hohes Tempo vorgelegt. Per Ende September hat dasUnternehmen netto fast eine Million Mobilfunkvertragsanschlüsse hinzugewonnen.Gleichzeitig konnte der Netzbetreiber in diesem Jahr die Zahl derBreitband-Festnetzanschlüsse um 114.000 erhöhen und setzte damit den Mittevergangenen Jahres begonnenen Aufwärtstrend fort. In der Folge stieg der Umsatzdes Unternehmens in den ersten drei Quartalen um 1,4 Prozent auf 5,43 MilliardenEuro. Dabei wies der Mobilfunkserviceumsatz die stärkste Steigerung seit derFusion mit E-Plus 2014 auf. Um ihr Netz weiter zu verbessern und Gelegenheitenfür weiteres Wachstum zu nutzen, hat Telefónica Deutschland seit Jahresbeginndas Investitionsniveau weiter erhöht. Bereinigt um Sonder- undRegulierungseffekte stieg das OIBDA in der Folge im Zeitraum von Januar bisSeptember moderat um 0,8 [2] Prozent. Das Unternehmen bestätigt seinen Ausblickfür das laufende Geschäftsjahr."Fünf Jahre nach der Fusion mit E-Plus stehen wir sowohl im Mobilfunk als auchim Festnetz so stark da wie nie zuvor", sagte Markus Haas, derVorstandsvorsitzende des Unternehmens. "Bei den Kundenanschlüssen sehen wirstarken Zulauf und die Umsätze entwickeln sich von Quartal zu Quartal besser.Darauf wollen wir aufbauen und investieren weiter kräftig in unser Netz undunsere Produkte, was für unsere Kunden in den kommenden Monaten spürbar wird."- 1 Million Mobilfunkvertragsanschlüsse seit Jahresbeginnhinzugewonnen; allein 392.000 im dritten Quartal- Umsatz steigt um 1,4% in den ersten neun Monaten; stärkstesWachstum beim Mobilfunkserviceumsatz seit Fusion mit E-Plus- Prognose für das Geschäftsjahr 2019 bekräftigt- Kooperationen ermöglichen beste Festnetz-Breitbandabdeckung inDeutschland- Markus Haas: "Fünf Jahre nach der Fusion mit E-Plus stehen wirsowohl im Mobilfunk als auch im Festnetz so stark wie nie zuvorda. Bei den Kundenanschlüssen sehen wir starken Zulauf und dieUmsätze entwickeln sich von Quartal zu Quartal besser. Daraufwollen wir aufbauen und investieren weiter kräftig in unser Netzund unsere Produkte, was für unsere Kunden in den kommendenMonaten spürbar wird."Wachstum bei Kunden und Daten geht unvermindert weiterDas Unternehmen konnte in den vergangenen Monaten sein Wachstum nochmalsbeschleunigen. Im Mobilfunk zeigte sich sowohl bei Eigen- als auch Partnermarkeneine hohe Nachfrage. In den ersten neun Monaten konnte Telefónica Deutschlandnetto 999.000 Mobilfunkvertragskundenanschlüsse hinzugewinnen, davon allein392.000 im dritten Quartal. Derweil stieß der mobile Datenverbrauch in neueDimensionen vor. Von Januar bis September betrug das Wachstum 52 Prozentgegenüber dem Vorjahreszeitraum. Rechnet man das dritte Quartal aufs Jahr hoch,liegt die mobile Datennutzung jenseits von einem Exabyte (1 Milliarde Gigabyte).Vor allem auf Grund des Wachstums bei schnellen VDSL-Anschlüssen stieg die Zahlder Breitbandanschlüsse seit Ende Dezember um 114.000 auf 2,2 Millionen.Die Zahl der Kundenanschlüsse insgesamt durchbrach im dritten Quartal die Markevon 50 Millionen und erreichte Ende September 50,1 [3] Millionen. 45,7 [3]Millionen dieser Anschlüsse entfielen auf das Mobilfunksegment, in demTelefónica Deutschland landesweit mehr Menschen bedient als irgendein andererAnbieter. Durch die Kooperationen mit der Deutschen Telekom, Vodafone und nunauch Tele Columbus verfügt das Unternehmen perspektivisch über die besteFestnetz-Breitbandabdeckung in Deutschland. Kein anderer Anbieter hathierzulande so umfassenden Zugang zu einer Kombination aus Kabel- undVDSL-Infrastruktur.Kerngeschäft so robust wie noch nie seit der FusionBeim Umsatz verbesserte sich die Entwicklung nochmals. Die Erlöse insgesamtstiegen in den ersten neun Monaten 2019 um 1,4 Prozent auf 5,43 Milliarden Euro.Im abgelaufenen Quartal zeigte Telefónica Deutschland mit 1,9 Prozent Wachstumeine besonders starke Entwicklung.Wesentlicher Grund dafür war der Umsatz mit Mobilfunkdienstleistungen, der imZeitraum von Juli bis September um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartalwuchs. Damit ist das Kerngeschäft des Unternehmens so robust wie noch nie seitder Fusion mit E-Plus vor fünf Jahren. Bereinigt um nach wie vor erheblicheRegulierungseffekte fiel das Wachstum jeweils noch stärker aus.Der Umsatz mit Endgeräten stieg im bisherigen Jahresverlauf um 10 Prozent auf914 Millionen Euro. Im Festnetz blieben die Umsätze im dritten Quartal imVergleich zu den vorangegangenen drei Monaten mit 185 Millionen Euro in etwastabil.Kräftige Investitionen sollen für weiteres Wachstum sorgenNach den starken Geschäftsergebnissen der ersten Jahreshälfte investierte dasUnternehmen weiter in neue Produkte, Tarife und in effektivere Prozesse, um dasWachstum weiter anzukurbeln.Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (OIBDA) stieg bereinigt um Sonder- undRegulierungseffekte in den ersten drei Quartalen um 25 Prozent. Für den Anstiegwar wie im bisherigen Jahresverlauf die Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS16 verantwortlich. Auf Basis der alten IAS 17-Regeln ergibt sich eine Erhöhungvon 0,8 Prozent.Nach der erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bestätigtdas Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr.Ausbauoffensive geht weiterAuch die Investitionen ins Netz stiegen per Ende September. Noch nie hatTelefónica Deutschland im jetzigen Tempo LTE-Sender aufgebaut. Derzeit wird imo2 Netz alle 50 Minuten eine neue Station in Betrieb genommen oder aufgerüstet;dieses Jahr wurden durch über 7.000 aufgerüstete Stationen bereits mehr als 3Millionen Menschen zusätzlich mit LTE versorgt. Die Investitionskosten (CapEx)erhöhten sich im Zuge der Ausbauoffensive in den ersten neun Monaten um 5,7Prozent auf 782 Millionen Euro. Telefónica Deutschland plant, im Rahmen einesfür den 11. Dezember 2019 geplanten Strategieupdates in London Details zu denNetzinvestitionen für die kommenden Jahre bekanntzugeben.Das Periodenergebnis betrug von Januar bis September minus 180 Millionen Euro,verglichen mit minus 123 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Grund für dieseEntwicklung waren einmalige Belastungen aus verkürzten Abschreibungszeiträumenim Zuge des Abschlusses der Netzintegration in der ersten Jahreshälfte. Imdritten Quartal zeigte sich im Periodenergebnis hingegen eine leichteVerbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Höhepunkte des dritten QuartalsVon Juli bis September 2019 hat Telefónica Deutschland zahlreiche Meilensteineerreicht. Hier finden Sie eine Auswahl:- o2 You läutet Ende starrer Vertragslaufzeiten ein- Telefónica Deutschland und Tele Columbus kooperieren bei Kabel-und Glasfaser-Anschlüssen- "Mein o2"-App sichert sich erneut die Gesamtnote "sehr gut"- Unabhängiger Experte beabsichtigt vollständige Bestätigung derEntgelte von Telefónica Deutschland für Netzzugang von 1&1Drillisch- Netzbetreiber verständigen sich auf nationalen Mobilfunkpakt- Telekom, Telefónica und Vodafone starten mit sicheremLogin-Verfahren ohne PasswortHinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind die in diesem Dokumentveröffentlichten Finanzkennzahlen sowie Jahresvergleichswerte in Übereinstimmungmit den von der Europäischen Union (EU) verabschiedeten International FinancialReporting Standards (IFRS) erstellt. Dementsprechend beinhalten dieFinanzkennzahlen für 2019 die Effekte aufgrund der IFRS 16 Implementierung zum1. Januar 2019.Weitere Detailinformationen zum Finanzergebnis unterhttps://www.telefonica.de/finanzpublikationen1) Sofern nicht anders angegeben, sind die in diesem Dokumentveröffentlichten Finanzkennzahlen sowie Jahresvergleichswertein Übereinstimmung mit den von der Europäischen Union (EU)verabschiedeten International Financial Reporting Standards(IFRS) erstellt. Dementsprechend beinhalten dieFinanzkennzahlen für 2019 die Effekte aufgrund der IFRS 16Implementierung zum 1. Januar 2019.2) Vergleich auf IAS17-Basis3) Beinhaltet Mobilfunkanschlüsse mit einem Inaktivitätszeitraumvon maximal sechs Monaten.Telefónica Deutschland bietet Telekommunikationsdienste für Privat- undGeschäftskunden sowie innovative digitale Produkte und Services im BereichInternet der Dinge und Datenanalyse. Mit insgesamt 49,6 MillionenKundenanschlüssen (Stand: 30.06.2019) ist das Unternehmen einer der führendenintegrierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Allein im Mobilfunkbetreut Telefónica Deutschland mehr als 45 Millionen Anschlüsse - keinNetzbetreiber verbindet hierzulande mehr Menschen. Bis 2022 will das Unternehmenzum "Mobile Customer & Digital Champion" werden, dem bevorzugten Partner derKunden im deutschen Mobilfunkmarkt, der ihnen mobile Freiheit in der digitalenWelt ermöglicht. Unter der Kernmarke o2 sowie diversen Zweit- und Partnermarkenvertreibt das Unternehmen Post- und Prepaid-Mobilfunkprodukte mit innovativenmobilen Datendiensten. Basis hierfür ist das auf einer leistungsfähigen GSM-,UMTS- und LTE-Infrastruktur basierende Mobilfunknetz. Telefónica Deutschlandstellt zudem im Festnetzbereich Telefonie- und Highspeed-Internet-Produkte wieVDSL zur Verfügung. Die Telefónica Deutschland Holding AG ist seit 2012 im PrimeStandard an der Frankfurter Wertpapierbörse (TecDAX) notiert. Im Geschäftsjahr2018 erwirtschaftete das Unternehmen mit knapp 9.000 Mitarbeitern einen Umsatzvon 7,3 Milliarden Euro. 