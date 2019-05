Vorläufige Kennzahlen[1] erstes Quartal 2019 / Telefónica Deutschland steigert Umsatz sowie Zahl der Vertragskunden und investiert in zukünftiges Wachstum (FOTO)

München (ots) -Telefónica Deutschland ist mit einer starken Geschäftsentwicklungins neue Jahr gestartet und hat zugleich die Grundlagen für dasMobilfunknetz der Zukunft geschaffen. Durch das dynamischePartnergeschäft und die starke Nachfrage nach o2 Free Tarifen undEndgeräten stiegen die Umsatzerlöse im ersten Quartal bereinigt umRegulierungseffekte um 1,3 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro. DasBetriebsergebnis (OIBDA) erhöhte sich vor Sonder- undRegulierungseffekten um 29 Prozent auf 528 Millionen Euro, wobei sichdie Umstellung auf die IFRS 16-Rechnungslegung bemerkbar machte. ImZuge dessen verbesserte sich die OIBDA-Marge auf 29,5 Prozent.Gleichzeitig investierte das Unternehmen stark in Wachstum. Mit306.000 zusätzlichen Vertragskundenanschlüssen setzte TelefónicaDeutschland ihren Erfolgskurs im Postpaid-Segment unvermindert fort.Auch im Festnetzgeschäft verstärkte sich die positive Entwicklung.Das Unternehmen konnte netto 44.000 DSL-Anschlüsse hinzugewinnen. Mitden Kooperationen bei der Glasfaseranbindung von Mobilfunkmasten unddem Zugangsvertrag zum Kabelnetz von Vodafone hat TelefónicaDeutschland die Voraussetzungen, um in den kommenden Jahrenerfolgreich in den Märkten für Mobilfunk, Festnetz und konvergenteProdukte zu agieren."Wir sind stark ins Jahr gestartet und investieren nun weiter inunsere Infrastruktur, unsere Produkte und in die digitaleTransformation unseres Geschäfts", sagte Markus Haas, derVorstandsvorsitzende von Telefónica Deutschland. "Mit den Zugängen zuGlasfaser- und Kabelinfrastruktur haben wir alle Voraussetzungen fürdas Netz der Zukunft."- Umsatzerlöse[2] steigen um 1,3 Prozent im ersten Quartal- Bereinigtes[3] OIBDA erhöht sich um 29 Prozent und Marge steigt auf29,5 Prozent auf Grund neuer Bilanzierungsregeln (IFRS 16)- Zahl der Vertragskundenanschlüsse wächst um 306.000- Wachstum bei DSL-Anschlüssen beschleunigt sich auf 44.000- Kabel-Vertrag mit Vodafone komplettiert Infrastrukturportfolio imFestnetzImmer mehr Vertragskunden bei höherer MarkentreueDie starke Entwicklung bei den Kundenzahlen setzte sich im erstenQuartal fort. Mit 306.000 Vertragsanschlüssen konnte TelefónicaDeutschland dank des starken Partnergeschäfts und der starkenNachfrage nach o2 Free Tarifen fast doppelt so viele Anschlüssehinzugewinnen wie in den ersten drei Monaten des Vorjahres.Gleichzeitig bleiben immer mehr Menschen den Marken des Unternehmenstreu. So verringerte sich die Abwanderungsrate (Churn) bei o2 Kundengegenüber dem Vorjahresquartal um 0,2 Prozentpunkte auf 1,3 Prozent.Auch das Festnetzgeschäft gewinnt an Fahrt. Das Unternehmen gewann imersten Quartal 44.000 DSL-Endkundenanschlüsse hinzu, nachdem es imVorjahreszeitraum noch 12.000 Anschlüsse verloren hatte.Wachstumstreiber waren die VDSL-Verträge, deren Zahl sich binneneines Jahres um 21 Prozent auf mehr als 1,5 Millionen erhöhte. EndeMärz zählte Telefónica Deutschland 45,1[4] MillionenMobilfunkanschlüsse und 49,4 Millionen Kundenanschlüsse insgesamt.Kein Mobilfunknetz in Deutschland wird von mehr Menschen genutzt.Begünstigt durch die starke Nachfrage nach o2 Free Tarifen mit großenDatenvolumina erhöhte sich die Dynamik des mobilen Datenwachstumsnoch einmal: Durch das Mobilfunknetz von Telefónica Deutschlandflossen von Januar bis März 193.000 Terabyte (TB) an Daten und damit53 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum.Weiter starke Nachfrage nach EndgerätenDie Umsatzerlöse entwickelten sich im ersten Quartal weiterpositiv und stiegen um 0,7 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro. Dies lagvor allem am starken Absatz von o2 Free Tarifen und der weiterhinhohen Nachfrage nach Endgeräten. Rechnet man die Belastungen ausRegulierungsentscheidungen, vor allem der Senkung der mobilenTerminierungsentgelte, heraus, betrug der Umsatzanstieg 1,3 Prozent.Auf dieser Basis wuchs der Umsatz aus Mobilfunkdienstleistungen um0,3 Prozent. Der Durchschnittsumsatz pro Kunde blieb mit 9,80 Eurostabil gegenüber dem ersten Quartal 2018.Der Umsatz von Telefónica Deutschland profitiert weiterhin voneiner starken Nachfrage nach Mobilfunkendgeräten. Die Verkäufe hierbeliefen sich auf 315 Millionen Euro, 13 Prozent mehr als noch vorJahresfrist. Gleichzeitig gingen die Umsätze im Festnetzgeschäft nochum 8,6 Prozent auf 182 Millionen Euro zurück, weil hier nochBasiseffekte aus dem über mehrere Jahre vollzogenen Ausstieg aus demWholesale-DSL-Geschäft wirkten.Investitionen in Wachstum und TransformationDas Betriebsergebnis wird 2019 stark von den geändertenRechnungslegungsregeln gemäß IFRS 16 geprägt sein. Die wichtigsteÄnderung ist, dass Leasingkosten insbesondere für Antennenstandortenicht mehr als Betriebskosten, sondern als Abschreibungenveranschlagt werden. Damit beeinflussen diese Ausgaben nicht mehr dasOIBDA. Gleichzeitig erhöht sich durch die bilanzielle Aktivierung derFunkstandorte sowohl das Anlagevermögen als auch der Schuldenstand.In der Folge stieg das um Sonder- und Regulierungseffekte bereinigteOIBDA im ersten Quartal um 29 Prozent auf 528 Millionen Euro, währendsich die entsprechende Marge um 6,4 Prozentpunkte auf 29,5 Prozentverbesserte. Auf vergleichbarer Basis[5] betrug der Anstieg desbereinigten OIBDA 1,0 Prozent. Telefónica Deutschland investierte inden ersten drei Monaten in die Vermarktung von Produkten und in dieTransformation des Unternehmens, um weiterhin profitables Wachstumerzielen zu können. Die Marketingausgaben machen sich bereits in derpositiven Entwicklung der Kundenzahlen bemerkbar, während Effizienzenaus dem Transformationsprogramm im späteren Jahresverlauf sichtbarersein werden.Neben Investitionen in den Markt arbeitete Telefónica Deutschlandweiter mit Hochdruck an der Verbesserung ihrer Netzinfrastruktur. DerCapEx stieg im Zuge des nochmals verstärkten LTE-Ausbaus auf 252Millionen Euro im ersten Quartal von 182 Millionen Euro imVorjahreszeitraum. Dies ergab ein Verhältnis von CapEx zuUmsatzerlösen von 14,2 Prozent.Das Periodenergebnis belief sich auf minus 107 Millionen Euro,nach minus 82 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Grund für dieseEntwicklung waren verkürzte Abschreibungszeiträume im Zuge desAbschlusses der Netzintegration. Der Free Cash Flow (FCF) verbessertesich getrieben durch Einführung von IFRS 16 auf 247 Millionen Eurovon 15 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Dabei beliefen sich dieunter IFRS 16 zu kapitalisierenden Mietvorauszahlungen auf 257Millionen Euro.Die konsolidierten Nettofinanzverbindlichkeiten beliefen sich aufGrund der Aktivierung der Leasingverträge für Mobilfunkstandortegemäß IFRS 16-Regeln zu Ende März auf 3,66 Milliarden Euro. Die vonIFRS 16 betroffenen Positionen innerhalb der Nettofinanzschuldenkönnen sich jedoch noch innerhalb einer Bandbreite von minus 5Prozent und plus 5 Prozent verändern. Während der Verschuldungsgradunter IAS 17 zum 31. März 2019 0,6x beträgt und damit innerhalb desselbst definierten Zielbereichs liegt, ergäbe sich durch Hochrechnungunter IFRS 16 ein Verschuldungsgrad, der 1,0x bis 1,1x höher liegt.LTE-Ausbau geht unvermindert weiterIm bisherigen Jahresverlauf hat Telefónica Deutschland ihrMobilfunknetz weiter kontinuierlich ausgebaut und insbesondere denAusbau von LTE weiter gesteigert. Allein in den ersten drei Monatenhat das Unternehmen mehr als 2.200 neue LTE-Stationen errichtetbeziehungsweise bestehende Sender erweitert. Bis zum Jahresendesollen 10.000 Funkanlagen aufgerüstet werden.Auch jenseits von LTE ist Telefónica Deutschland bestens für dieZukunft gerüstet. Zum einen sorgen zahlreiche Kooperationen zurAnbindung von Mobilfunkmasten mit Glasfaser für eine deutlicheVerbesserung der Netzleistung.Darüber hinaus verfügt Telefónica Deutschland auch im Festnetzüber erweiterte Optionen: Das Abkommen über den Zugang zum deutschenKabelnetz von Vodafone und Unitymedia sichert Kunden des Unternehmensauf Jahre hinaus die Nutzung schneller Internet-Angebote. In derlaufenden Frequenzauktion will sich das Unternehmen zudemwerthaltiges Spektrum für den Mobilfunkstandard 5G sichern, das mitseiner Laufzeit bis 2040 die künftige Mobilfunkinfrastruktur desUnternehmens prägen wird.Bereits seit März bietet Telefónica Deutschland mit dem o2 my HomeXL Tarif eine DSL-Anbindung von 250 Megabit pro Sekunde.TV-Unterhaltung mit mehr als 100 Sendern sowohl zu Hause als auchunterwegs bietet seit Anfang des Monats o2 TV. Und auch o2 FreeKunden wird mehr geboten: Seit kurzem können sie auch noch mitLTE-Geschwindigkeit surfen, nachdem ihr Inklusiv-Datenvolumenaufgebraucht ist. Und mit der neuen o2 Cloud erhalten Kundenunbegrenzten Speicherplatz für Fotos, Videos, Musik, Dokumente undandere Dateien.Ausblick nach starkem Jahresbeginn bestätigtAngesichts der Geschäftsentwicklung im ersten Quartal bekräftigtTelefónica Deutschland ihren Ausblick für das Gesamtjahr. Dieuntenstehende Tabelle erläutert Details des Finanzausblicks.Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind die in diesemDokument veröffentlichten Finanzkennzahlen sowieJahresvergleichswerte in Übereinstimmung mit den von der EuropäischenUnion (EU) verabschiedeten International Financial ReportingStandards (IFRS) erstellt. Dementsprechend beinhalten dieFinanzkennzahlen für 2019 die Effekte aufgrund der IFRS 16Implementierung zum 1. Januar 2019.[1] Sofern nicht anders angegeben, sind die in diesem Dokumentveröffentlichten Finanzkennzahlen sowie Jahresvergleichswerte inÜbereinstimmung mit den von der Europäischen Union (EU)verabschiedeten International Financial Reporting Standards (IFRS)erstellt. Dementsprechend beinhalten die Finanzkennzahlen für 2019die Effekte aufgrund der IFRS 16 Implementierung zum 1. Januar 2019.[2] Regulierungseffekte auf Umsatz-Ebene beliefen sich von Januar bisMärz 2019 auf 11 Mio. EUR.[3] Sondereffekte beinhalten von Januar bis März 2019Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 10 Mio. EUR.Regulierungseffekte auf OIBDA-Ebene beliefen sich in diesem Zeitraumauf 4 Mio. EUR.[4] Auf Basis alternativer Berechnungsweise.[5] nach IAS 17-RechnungslegungTelefónica Deutschland bietet Telekommunikationsdienste fürPrivat- und Geschäftskunden sowie innovative digitale Produkte undServices im Bereich Internet der Dinge und Datenanalyse. Mitinsgesamt 49,4 Millionen Kundenanschlüssen (Stand: 31.03.2019) istdas Unternehmen einer der führenden integriertenTelekommunikationsanbieter in Deutschland. Allein im Mobilfunkbetreut Telefónica Deutschland mehr als 45 Millionen Anschlüsse -kein Netzbetreiber verbindet hierzulande mehr Menschen. Bis 2022 willdas Unternehmen zum "Mobile Customer & Digital Champion" werden, dembevorzugten Partner der Kunden im deutschen Mobilfunkmarkt, der ihnenmobile Freiheit in der digitalen Welt ermöglicht. Unter der Kernmarkeo2 sowie diversen Zweit- und Partnermarken vertreibt das UnternehmenPost- und Prepaid-Mobilfunkprodukte mit innovativen mobilenDatendiensten. Basis hierfür ist das auf einer leistungsfähigen GSM-,UMTS- und LTE-Infrastruktur basierende Mobilfunknetz. TelefónicaDeutschland stellt zudem im Festnetzbereich Telefonie- undHighspeed-Internet-Produkte wie VDSL zur Verfügung. Die TelefónicaDeutschland Holding AG ist seit 2012 im Prime Standard an derFrankfurter Wertpapierbörse (TecDAX) notiert. Im Geschäftsjahr 2018erwirtschaftete das Unternehmen mit knapp 9.000 Mitarbeitern einenUmsatz von 7,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört mehrheitlichzum spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica S.A. mit Sitz inMadrid. Mit Geschäftsaktivitäten in 17 Ländern und einer Kundenbasisvon fast 350 Millionen Anschlüssen gehört die Gruppe zu den größtenTelekommunikationsanbietern der Welt.Pressekontakt:Weitere Informationen:www.telefonica.de/presseblog.telefonica.de/Pressestelle Telefónica DeutschlandGuido HeitmannHead of Corporate Communicationst +49 (0) 211 448 3204guido.heitmann@telefonica.comCornelius RahnPressesprechert +49 (0) 30 2369 1159m +49 (0) 177 448 0001cornelius.rahn@telefonica.comOriginal-Content von: Telefónica Deutschland Holding AG, übermittelt durch news aktuell