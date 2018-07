Vorläufige Kennzahlen[1] erstes Halbjahr 2018: Telefónica Deutschland steigert Profitabilität und wächst dank starkem Vertragskundenplus (FOTO)

München (ots) -Nach Zuwächsen im ersten Halbjahr liegt Telefónica Deutschlandvoll auf Kurs für die Ziele 2018. Das Unternehmen steigerte das umSonder- und Regulierungseffekte bereinigte Betriebsergebnis vorAbschreibungen (OIBDA) von Januar bis Juni um 6,1 Prozent auf 927Millionen Euro. Haupttreiber waren weitere Synergien aus der Fusionmit E-Plus sowie eine kosteneffiziente Neukundengewinnung. Bereinigtum Regulierungseffekte erhöhten sich die Umsatzerlöse zum Halbjahr um0,3 Prozent auf 3,55 Milliarden Euro. Positiv wirkten sich hier dieUmsätze mit Endgeräten und Mobilfunkdienstleistungen aus. Die Zahlder Vertragskundenanschlüsse im Mobilfunk stieg im zweiten Quartaldank attraktiver neuer Tarife um 333.000 an. Die mobile Datennutzungwuchs in diesem Zeitraum mit einem Plus von 54 Prozent besondersstark, wobei die neuen o2 Free Tarife mit extra-großen Datenvoluminaeine entscheidende Rolle spielten."Wir sind dank unserer erfolgreichen Datenmonetarisierung aufWachstumskurs und steigern stetig unsere Profitabilität", sagteMarkus Haas, der Vorstandsvorsitzende von Telefónica Deutschland. "Imzweiten Halbjahr wollen wir das Tempo hochhalten und unsereTransformation zum Mobile Customer and Digital Championvorantreiben." Markus Rolle, der Finanzvorstand des Unternehmens,ergänzte: "Wir investieren kontinuierlich in die Modernisierungunseres Netzes und in Tarifinnovationen, die unseren Kunden wirklichhelfen. Bereits jetzt haben wir eine starke Basis für den weiterenJahresverlauf gelegt."- Bereinigtes OIBDA[2],[3] plus 6,1 Prozent in den ersten sechsMonaten- Umsatzerlöse steigen im Halbjahr um 0,3 Prozent vorRegulierungseffekten- Bereinigter Mobilfunkserviceumsatz weiter aufWachstumskurs- Zahl der Mobilfunk-Vertragsanschlüsse wächst von Aprilbis Juni um 333.000- Mobile Datennutzung steigt im Jahresvergleich ummehr als 50 Prozent- Ausblick fürs Gesamtjahr bestätigt- CEO Markus Haas: "Wir sind dank unserer erfolgreichenDatenmonetarisierung auf Wachstumskurs und steigern stetig unsereProfitabilität. Im zweiten Halbjahr wollen wir das Tempobeibehalten und unsere Transformation zum Mobile Customer andDigital Champion weiter vorantreiben."Mobilfunkgeschäft profitiert von neuen TarifenDas Mobilfunkgeschäft von Telefónica Deutschland entwickelt sichweiter positiv. Hierzu trug insbesondere die Einführung attraktiverneuer o2 Tarife bei. Im zweiten Quartal konnte das Unternehmen dieZahl hinzugewonnener Vertragskunden mehr als verdoppeln: Von Aprilbis Juni kamen 333.000 zusätzliche Mobilfunkanschlüsse hinzu (Q12018: +157.000).Insgesamt lag die Zahl der Mobilfunkanschlüsse Ende Juni bei 45,2Millionen. Kein Mobilfunkanbieter in Deutschland versorgt mehrMenschen als Telefónica Deutschland. Im Festnetzgeschäft legte dasUnternehmen im Bereich der VDSL-Anschlüsse weiter zu. Insgesamtbediente das Unternehmen zum Ende des Halbjahres 49,4 MillionenAnschlüsse.Gleichzeitig erhöhte sich die Datennachfrage noch einmal deutlich:Durch das Mobilfunknetz des Unternehmens flossen von April bis Juni151.620 Terabyte Daten und damit 54 Prozent mehr als imVorjahreszeitraum. Besonders stark war der Anstieg bei Kunden von o2mit LTE: Hier stieg die monatliche Nutzung im zweiten Quartal um 69Prozent auf durchschnittlich 3,4 Gigabyte (GB) pro Monat. Nutzer despopulären o2 Free M Tarifs lagen im Schnitt bereits bei 6 GB.Umsätze auf Kurs Richtung JahreszieleDie Umsätze aus Mobilfunkdienstleistungen entwickelten sichbereinigt um Regulierungseffekte weiter positiv und stiegen im erstenHalbjahr um 0,5 Prozent auf 2,62 Milliarden Euro. Im zweiten Quartalbetrug der Anstieg 0,6 Prozent. Treiber war vor allem dieumsatzsteigernde Wirkung der neuen o2 Free Tarife mit extra-großenDatenvolumina. Inklusive Regulierungseffekten, darunter vor allem dieAbschaffung der Roaming-Gebühren in Europa, verringerten sich dieMobilfunkserviceumsätze im Halbjahr um 0,5 Prozent.Der Umsatz mit Smartphones und Tablets stieg in den ersten sechsMonaten um 9,7 Prozent auf 529 Millionen Euro. Die Erlöse aus demFestnetzgeschäft dagegen reduzierten sich wie erwartet in diesemZeitraum um 11 Prozent auf 391 Millionen Euro.Insgesamt stiegen die bereinigten Umsatzerlöse im Halbjahr auf3,55 Milliarden Euro, was einem Anstieg um 0,3 Prozent entsprach.Operative Marge erneut verbessertTelefónica Deutschlands Betriebsergebnis wuchs dank Synergien ausder Fusion mit E-Plus und effizienter Vermarktungsausgaben weiter. Imersten Halbjahr stieg das um Sonder- und Regulierungseffektebereinigte OIBDA um 6,1 Prozent auf 927 Millionen Euro. Im zweitenQuartal betrug der Anstieg 6,8 Prozent, wobei sich die operativeMarge um 1,8 Prozentpunkte auf 28,4 Prozent erhöhte. Im erstenHalbjahr investierte Telefónica Deutschland 424 Millionen Euro anCapEx (Vorjahreszeitraum: 434 Millionen Euro) und damit 12 Prozentihrer Umsatzerlöse. Nach dem ersten Halbjahr ist das Unternehmendamit auf gutem Wege, seine für 2018 angepeilte Investitionsquote von12 bis 13 Prozent zu erreichen. Das Periodenergebnis betrug vonJanuar bis Juni minus 93 Millionen Euro - eine deutliche Verbesserunggegenüber dem Wert von minus 139 Millionen Euro aus dem erstenHalbjahr 2017.Der Free Cash Flow (FCF) betrug im ersten Halbjahr 84 MillionenEuro (H1 2017: 68 Millionen Euro).Die konsolidierten Nettofinanzverbindlichkeiten[4] lagen zurJahresmitte bei 1,80 Milliarden Euro. Die Verschuldungsquote(Leverage Ratio) liegt mit 1,0 im Rahmen der definierten Obergrenze.Netzintegration wird spürbarDie Modernisierung der Netzinfrastruktur kam im ersten Halbjahrsehr gut voran; die Integration der Netze von Telefónica Deutschlandund E-Plus befindet sich im Endspurt. In immer mehr Städten wieMünchen, Stuttgart, Halle, Braunschweig und Potsdam zeigt sich, dassdas konsolidierte Netz auf Augenhöhe mit dem Wettbewerb liegt.Gleichzeitig legt das Unternehmen die Basis für das Netz der Zukunft:Gemeinsam mit der NGN Fiber Network KG werden im Rahmen einer indiesem Monat beschlossenen Kooperation Mobilfunkstandorte perGlasfaser angeschlossen, um LTE-Masten noch leistungsfähiger zumachen und Standorte für den Einsatz in einer künftigen5G-Infrastruktur vorzubereiten. Das Unternehmen setzt hier aufKooperationen, um den Netzausbau bestmöglich zu beschleunigen. Einpositives Signal zum Netzausbau in Deutschland kam vor wenigen Wochenaus der Politik: Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände undWirtschaft haben gemeinsam eine ambitionierte Erklärung auf den Weggebracht, um weiße Flecken in Deutschland zu schließen. Im Gegenzughat die Regierung verbesserte Zahlungsbedingungen beiFrequenzvergaben zugesagt sowie ein Förderprogramm für Mobilfunk undinvestitionsfreundlichere Rahmenbedingungen für die anstehendeVergabe von 5G-Lizenzen in Aussicht gestellt.Verbesserte Tarifportfolios - Transformation im PlanDas Unternehmen lieferte im zweiten Quartal wichtigeTarifinnovationen: o2 startete ein komplett neues Tarifportfolio mitbesonders großen Highspeed-Volumina. Mit der Connect-Funktion lassensich ohne Zusatzkosten bis zu zehn mobile Geräte über einen zentralenTarif nutzen - eine absolute Neuheit auf dem Markt. Blau erneuerteMitte Juni ebenfalls sein gesamtes Postpaid-Tarifportfolio, um einnoch attraktiveres Preis-Leistungsverhältnis zu bieten. Auch diedigitale Transformation von Telefónica Deutschland im Rahmen der imFebruar verkündeten Digital4Growth-Strategie kommt weiter voran. DasUnternehmen plant, bis 2022 Mobile Customer and Digital Champion zuwerden und weiter profitabel zu wachsen. Im Rahmen dieses Planestreibt Telefónica Deutschland derzeit die Vorbereitung der nötigenIT-Architektur und die Verflechtung der Vertriebskanäle voran. Dieswird sich unter anderem in einer höheren Nutzung der o2 App und inmehr Selbstbedienung beim Kauf von Produkten und Dienstleistungen undbei der Problemlösung widerspiegeln. Diese Fortschritte tragen dazubei, das Unternehmen noch einfacher, schneller und besser zu machen.Telefónica Deutschland bekräftigt Ausblick fürs GesamtjahrFür das laufende Geschäftsjahr 2018 bestätigt TelefónicaDeutschland seinen Ausblick. Die untenstehende Tabelle erläutertDetails des Finanzausblicks.Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind die in diesemDokument veröffentlichten Finanzkennzahlen sowieJahresvergleichswerte in Übereinstimmung mit den von der EuropäischenUnion (EU) verabschiedeten International Financial ReportingStandards (IFRS) erstellt. Dementsprechend beinhalten dieFinanzkennzahlen für 2018 die Effekte aufgrund der IFRS 15Implementierung zum 1. Januar 2018.1)Sofern nicht anders angegeben, sind die in diesem Dokumentveröffentlichten Finanzkennzahlen sowie Jahresvergleichswerte inÜbereinstimmung mit den von der Europäischen Union (EU)verabschiedeten International Financial Reporting Standards (IFRS)erstellt. Dementsprechend beinhalten die Finanzkennzahlen für 2018die Effekte aufgrund der IFRS 15 Implementierung zum 1. Januar 2018.2)Sondereffekte beinhalten zum 30. Juni 2018Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 32 Mio. EUR.3)Die regulatorischen Effekte im Zeitraum von Januar bis Juni 2018beliefen sich auf 31 Mio. EUR (hauptsächlich aus der europäischenRoaming-Regulierung)4)Nettofinanzschulden beinhalten kurz- und langfristigezinstragende Vermögenswerte und zinstragende Finanzverbindlichkeitensowie Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, beinhalten jedochnicht Verbindlichkeiten für MobilfunkfrequenzenTelefónica Deutschland bietet Telekommunikationsdienste fürPrivat- und Geschäftskunden sowie innovative digitale Produkte undServices im Bereich Internet der Dinge und Datenanalyse. Mitinsgesamt 49,4 Millionen Kundenanschlüssen (Stand: 30.06.2018) istdas Unternehmen einer der führenden integriertenTelekommunikationsanbieter in Deutschland. Allein im Mobilfunkbetreut Telefónica Deutschland mehr als 45 Millionen Anschlüsse -kein Netzbetreiber verbindet hierzulande mehr Menschen. Bis 2022 willdas Unternehmen zum "Mobile Customer & Digital Champion" werden, dembevorzugten Partner der Kunden im deutschen Mobilfunkmarkt, der ihnenmobile Freiheit in der digitalen Welt ermöglicht. Unter der Kernmarkeo2 sowie diversen Zweit- und Partnermarken vertreibt das UnternehmenPost- und Prepaid-Mobilfunkprodukte mit innovativen mobilenDatendiensten. Basis hierfür ist das auf einer leistungsfähigen GSM-,UMTS- und LTE-Infrastruktur basierende Mobilfunknetz. TelefónicaDeutschland stellt zudem im Festnetzbereich Telefonie- undHighspeed-Internet-Produkte wie VDSL zur Verfügung. Die TelefónicaDeutschland Holding AG ist seit 2012 im Prime Standard an derFrankfurter Wertpapierbörse (TecDAX) notiert. Im Geschäftsjahr 2017erwirtschaftete das Unternehmen mit knapp 9.300 Mitarbeitern einenUmsatz von 7,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört mehrheitlichzum spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica S.A. mit Sitz inMadrid. 