Vorläufige Kennzahlen [1] erste neun Monate 2018 / Telefónica Deutschland erwartet 2018 starke OIBDA-Entwicklung und stellt höhere Dividende in Aussicht (FOTO)

München (ots) -Telefónica Deutschland hat die positive Entwicklung des erstenHalbjahres auch im dritten Quartal fortgesetzt. Das um Sonder- undRegulierungseffekte bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen(OIBDA) stieg in den ersten neun Monaten um 6 Prozent auf 1,42Milliarden Euro. Dies lag vor allem an Synergien aus derE-Plus-Fusion und einer weiter guten Entwicklung des Umsatzes ausMobilfunkdienstleistungen. Dieser erhöhte sich vorRegulierungseffekten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,5Prozent auf 3,97 Milliarden Euro. Insgesamt entwickelten sich dieUmsatzerlöse stabil. Der mobile Datenverbrauch stieg in den erstenneun Monaten um die Hälfte an, was vor allem der starken Nachfragenach o2 Free Tarifen mit großen Datenvolumina und dem Zugewinn von233.000 neuen Vertragskunden im dritten Quartal zu verdanken war. Mitder positiven Geschäftsentwicklung im Rücken und auf Grund schnellerals erwarteter Hebung von Synergien aus der Netzkonsolidierungpräzisiert das Unternehmen seinen Ausblick für 2018 und erwartetnunmehr eine leicht positive Entwicklung des bereinigten OIBDA. Zudemschlägt Telefónica Deutschland im Einklang mit seinemDividendenversprechen vor, die Ausschüttung für das laufendeGeschäftsjahr um einen Cent auf 0,27 Euro je Aktie zu erhöhen."Unser Geschäft entwickelt sich dank stetiger Verbesserungen imNetz und im Service und auf Grund attraktiver Angebote für unsereKunden weiter stark", sagte Markus Haas, der Vorstandsvorsitzende vonTelefónica Deutschland. "Die Umsetzung unserer Strategie kommt gutvoran und wir wollen unsere Aktionäre an dieser Entwicklung teilhabenlassen."- Bereinigtes OIBDA [2] steigt in den ersten neun Monaten um 6Prozent- Präzisierung des Ausblicks: Unternehmen sieht nun leichtpositive Entwicklung des bereinigten OIBDA für 2018-Mobilfunkserviceumsatz steigt in ersten drei Quartalen um 0,5Prozent vor Regulierungseffekten- Umsatzerlöse vor Regulierungseffekten [3] auf Jahressicht stabil- 233.000 zusätzlicheVertragskundenanschlüsse im Quartal gewonnen- Erhöhte Dividende für 2018 in Höhe von 0,27 Euro je Aktievorgeschlagen- Markus Haas: "Unser Geschäft entwickelt sich dank stetigerVerbesserungen im Netz und im Service sowie auf Grund attraktiverAngebote für unsere Kunden weiter stark. Die Umsetzung unsererStrategie kommt gut voran und wir wollen unsere Aktionäre an dieserEntwicklung teilhaben lassen."Kundenanschlüsse und Datennachfrage wachsen weiterIm Mobilfunk setzte Telefónica Deutschland die starken Trends derersten Jahreshälfte fort. Das Unternehmen konnte erneut zahlreicheKunden im Vertragskundensegment gewinnen und das Prepaid-Geschäftstabilisieren. Von Juli bis September gewann Telefónica Deutschland233.000 Postpaid-Anschlüsse hinzu und kommt seit Jahresbeginn nun auf723.000 zusätzliche Kundenanschlüsse in diesem Segment (9M 2017:551.000). Treiber dieser starken Entwicklung waren nicht zuletzt diegroßvolumigen o2 Free Tarife, die sich starker Nachfrage erfreuten.Die Abwanderungsrate (Churn) im Vertragskundengeschäft blieb sowohlim Quartal als auch auf neun Monate gesehen mit 1,6 Prozent stabilauf niedrigem Niveau, wobei sie unter o2 Vertragskunden mit 1,4Prozent noch darunter lag.Nach wie vor bleibt das Unternehmen der deutsche Anbieter, der diemeisten Menschen auf seinem Mobilfunknetz vereint. Die Zahl derKundenanschlüsse betrug nach marktüblicher Berechnungsweise EndeSeptember 45,4 Millionen. Das Festnetzsegment eingerechnet bedienteTelefónica Deutschland zum Quartalsende 49,6 Millionen Anschlüsse.Auch das von den Kunden genutzte Datenvolumen wuchs einmal mehrstark: Mit 443.100 Terabyte flossen von Januar bis September 50Prozent mehr Daten durch das Netz von Telefónica Deutschland als nochim selben Zeitraum des Vorjahres.Positive Umsatztrends und steigender ARPUDie starke Entwicklung bei Kunden und Datenvolumen schlug sich ineinem weiteren Wachstum des Umsatzes aus Mobilfunkdienstleistungenvor Regulierungseffekten nieder. Der bereinigteMobilfunkserviceumsatz erhöhte sich in den ersten neun Monaten imVergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,5 Prozent auf 3,97 MilliardenEuro. Im dritten Quartal allein betrug die Steigerung 0,6 Prozent.Inklusive Regulierungseffekten gab es jeweils einen Rückgang um 0,4Prozent.Der erfolgreiche Vertrieb großer Datentarife trug wie erwartet zueiner positiven Umsatzentwicklung bei. In den ersten neun Monatenbetrug der Durchschnittsumsatz per Nutzer (ARPU) 10 Euro, was einerSteigerung um 3,1 Prozent entsprach. Im dritten Quartal belief sichder Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 4,2 Prozent.Telefónica Deutschland setzte von Januar bis September 827 MillionenEuro mit Endgeräten um und damit 7,1 Prozent mehr als noch in denersten neun Monaten 2017. Grund dafür war die weiter starke Nachfragenach Smartphones.Im Festnetzgeschäft verringerte sich der Umsatz um 11 Prozent auf582 Millionen Euro, was an der mittlerweile abgeschlossenenAbwicklung des Wholesale-DSL-Geschäfts lag.Insgesamt entwickelten sich die Umsatzerlöse bereinigt umRegulierungseffekte in den ersten neun Monaten stabil gegenüber demVorjahreszeitraum und lagen bei 5,93 Milliarden Euro. Samt dieserEffekte ergab sich ein Rückgang um 0,7 Prozent.Betriebsergebnis je Quartal steigt nun schon seit vier JahrenAuch im dritten Quartal konnte Telefónica Deutschland ihrBetriebsergebnis steigern. Synergien aus der Fusion mit E-Plus warender Hauptgrund für die erneute Verbesserung des Ergebnisses. Das umSonder- und Regulierungseffekte bereinigte OIBDA betrug bis EndeSeptember 1,42 Milliarden Euro bei einer Steigerung um 6 Prozent. Dieentsprechende Marge verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 26,3Prozent für die ersten neun Monate. Im dritten Quartal allein betrugdie Steigerungsrate beim bereinigten OIBDA 5,6 Prozent.Ausschlaggebend war hier vor allem, dass 20 Millionen Euro anursprünglich für 2019 geplante Synergien aus der Netzintegrationbereits in diesem Jahr gewonnen werden können. Regulierungseffekteeingerechnet betrug der Anstieg im dritten Quartal 2 Prozent. DieDynamik im Netzausbau und -umbau spiegelt sich in ansteigendenInvestitionen wider. In den ersten neun Monaten belief sich der CapExauf 740 Millionen Euro, 7,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Imdritten Quartal lag der Schwerpunkt der diesjährigen Investitionen -diese stiegen um 25 Prozent. Bei den Investitionen liegt dasUnternehmen damit auf Kurs, seine Jahresprognose zu erreichen. DasPeriodenergebnis verbesserte sich auf minus 123 Millionen Euro vonminus 178 Millionen Euro in den ersten drei Quartalen 2017. Der FreeCash Flow (FCF) steigerte sich in den ersten neun Monaten gegenüberdem Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf 301 Millionen Euro. Diekonsolidierten Nettofinanzverbindlichkeiten lagen Ende September bei1,59 Milliarden Euro. Die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) liegtmit 0,9 im Rahmen der definierten Obergrenze.Netzintegration und LTE-Ausbau mit großen FortschrittenIm dritten Quartal machte Telefónica Deutschland weitereFortschritte bei der Netzintegration, so dass nun in zahlreichenStädten und Regionen ein modernes, konsolidiertesHochgeschwindigkeitsnetz zur Verfügung steht. Bis Ende des Jahressoll die Netzintegration weitgehend abgeschlossen sein.Gleichzeitig investierte das Unternehmen in erheblichem Maße inden bundesweiten LTE-Ausbau. Nicht nur in Städten, sondern auch indünn besiedelten Gebieten können immer mehr Menschen mithochbitratigen Verbindungen surfen. Besonders im Fokus stand auch derAusbau entlang wichtiger Verkehrsinfrastrukturen wie Autobahnen oderBahnstrecken. In den abgelaufenen drei Monaten legte TelefónicaDeutschland zudem Grundlagen für den raschen weiteren Ausbau derNetzinfrastruktur. Mit den im September unterzeichnetenMobilfunkpakten in Bayern und Hessen soll in Kooperation mit derPolitik und lokalen Spitzenverbänden der Ausbau in Gebietenverbessert werden, in denen die Betreiber aufgrund mangelnderWirtschaftlichkeit bisher nicht flächendeckend ausbauten. AnfangOktober vereinbarte Telefónica Deutschland zudem die Anbindung vonmindestens 5.000 Mobilfunkstandorten an das Glasfasernetz derDeutschen Telekom. Diese Erweiterung der bestehenden Kooperationverspricht nicht nur höhere Verbindungsgeschwindigkeiten fürMillionen von Kunden, sondern stellt auch einen wichtigen Schritt mitBlick auf den künftigen Kommunikationsstandard 5G dar.Weitere Verbesserungen im TarifportfolioAuch im Produktportfolio lieferte das Unternehmen zahlreicheVerbesserungen. Seit der Einführung der o2 Unlimited Tarife im Augustgibt es bei Telefónica Deutschland erstmals Verträge ohneGeschwindigkeits- und Volumenbegrenzung. Und der o2 my All in Onebietet zusätzlich einen Festnetzanschluss mit Telefonie- undInternet-Flatrate, sowie die Mehrkartenoption o2 Connect inklusive.Auch bei Angeboten für Geschäftskunden legte Telefónica Deutschlandnach. Im Oktober führte das Unternehmen unbeschränkte Tarife auch fürUnternehmen ein, die auch in Kombination mit Festnetz-Telefonie undInternet-Flatrate verfügbar sind.Alle Kunden von o2 und Vodafone profitieren seit September voneinem verbesserten Klangbild, wenn sie miteinander telefonieren.Außerdem steht ihnen bei netzübergreifenden Telefonaten per Voiceover LTE nun auch der verbesserte Sprachstandard Enhanced VoiceServices (EVS) zur Verfügung.Telefónica Deutschland präzisiert Ausblick fürs GesamtjahrIn Folge der positiven Geschäftsentwicklung und auf Grundschneller als erwarteter Hebung von 20 Millionen Euro an Synergienaus der Netzkonsolidierung präzisiert das Unternehmen seinen Ausblickfür das Gesamtjahr. Telefónica Deutschland erwartet nunmehr, dasssich das bereinigte OIBDA leicht positiv entwickeln wird. Zuvor wardas Unternehmen von einem unveränderten bis sich leicht positiventwickelnden bereinigten OIBDA ausgegangen. Das Gesamt-Synergiezielvon 900 Millionen Euro auf Ebene des Operating Cashflow bleibt vonder Änderung unberührt. Die untenstehende Tabelle erläutert Detailsdes Finanzausblicks.1)Sofern nicht anders angegeben, sind die in diesem Dokumentveröffentlichten Finanzkennzahlen sowie Jahresvergleichswerte inÜbereinstimmung mit den von der Europäischen Union (EU)verabschiedeten International Financial Reporting Standards (IFRS)erstellt. Dementsprechend beinhalten die Finanzkennzahlen für 2018die Effekte aufgrund der IFRS 15 Implementierung zum 1. Januar 2018.2)Sondereffekte beinhalten von Januar bis September 2018Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 46,2 Mio. EUR.Regulierungseffekte auf OIBDA-Ebene beliefen sich in diesem Zeitraumauf 48 Mio. EUR.3)Regulierungseffekte auf Umsatz-Ebene beliefen sich von Januar bisSeptember 2018 auf 38,7 Mio. EUR.Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind die in diesemDokument veröffentlichten Finanzkennzahlen sowieJahresvergleichswerte in Übereinstimmung mit den von der EuropäischenUnion (EU) verabschiedeten International Financial ReportingStandards (IFRS) erstellt. Dementsprechend beinhalten dieFinanzkennzahlen für 2018 die Effekte aufgrund der IFRS 15Implementierung zum 1. Januar 2018.Telefónica Deutschland bietet Telekommunikationsdienste fürPrivat- und Geschäftskunden sowie innovative digitale Produkte undServices im Bereich Internet der Dinge und Datenanalyse. Mitinsgesamt 49,6 Millionen Kundenanschlüssen (Stand: 30.09.2018) istdas Unternehmen einer der führenden integriertenTelekommunikationsanbieter in Deutschland. Allein im Mobilfunkbetreut Telefónica Deutschland mehr als 45 Millionen Anschlüsse -kein Netzbetreiber verbindet hierzulande mehr Menschen. Bis 2022 willdas Unternehmen zum "Mobile Customer & Digital Champion" werden, dembevorzugten Partner der Kunden im deutschen Mobilfunkmarkt, der ihnenmobile Freiheit in der digitalen Welt ermöglicht. Unter der Kernmarkeo2 sowie diversen Zweit- und Partnermarken vertreibt das UnternehmenPost- und Prepaid-Mobilfunkprodukte mit innovativen mobilenDatendiensten. Basis hierfür ist das auf einer leistungsfähigen GSM-,UMTS- und LTE-Infrastruktur basierende Mobilfunknetz. TelefónicaDeutschland stellt zudem im Festnetzbereich Telefonie- undHighspeed-Internet-Produkte wie VDSL zur Verfügung. Die TelefónicaDeutschland Holding AG ist seit 2012 im Prime Standard an derFrankfurter Wertpapierbörse (TecDAX) notiert. Im Geschäftsjahr 2017erwirtschaftete das Unternehmen mit knapp 9.300 Mitarbeitern einenUmsatz von 7,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört mehrheitlichzum spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica S.A. mit Sitz inMadrid. Mit Geschäftsaktivitäten in 17 Ländern und einer Kundenbasis von fast 350 Millionen Anschlüssen gehört die Gruppe zu den größten Telekommunikationsanbietern der Welt.